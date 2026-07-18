https://noticiaslatam.lat/20260718/la-mala-calidad-del-aire-en-eeuu-merma-los-preparativos-para-la-final-del-mundial-de-futbol-1174320460.html

La mala calidad del aire en EEUU merma los preparativos para la final del Mundial de Fútbol

La mala calidad del aire en EEUU merma los preparativos para la final del Mundial de Fútbol

Sputnik Mundo

Un alto nivel de contaminación en el aire podría complicar la esperada final de la Copa del Mundo, luego de que las autoridades locales hicieran un llamado a... 18.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-18T05:36+0000

2026-07-18T05:36+0000

2026-07-18T05:36+0000

internacional

fifa

españa

nueva jersey

nueva york

⚽ deportes

sociedad

copa mundial de fútbol de 2026

medioambiente

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/11/1174320624_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f746f007924eb3328140d32989616a1.jpg

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey informó que, debido a los incendios forestales registrados en Minnesota (norte) y Canadá, la calidad del aire es mala, por lo que recomendó evitar cualquier actividad en exteriores.Esta situación amenaza directamente el partido que disputarán las selecciones nacionales de Argentina y España, en el MetLife Stadium, en East Rutherford, ubicado en Nueva Jersey y a las afueras de Nueva York, ciudad que también resiente la contaminación atmosférica.Previo al partido, los equipos finalistas se enfrentan a estas condiciones climatológicas, dado que el humo también llega a zonas como Morristown (noreste), donde los argentinos realizan sus entrenamientos, a pesar de que las autoridades locales consideran que las condiciones son "muy poco saludables".España, por ejemplo, lleva a cabo su preparación en Parsippany, la cual se encuentra a 10 minutos de East Hanover, una de las zonas más afectadas por la contaminación ambiental.De no mejorar el clima en las próximas horas, la situación también podría complicar la realización del encuentro por el tercer lugar de la justa deportiva entre Francia e Inglaterra, a realizarse el 18 de julio, ya que también se jugará en un estadio abierto.Representantes de la FIFA han informado que, ante la situación, se han discutido posibles escenarios si las condiciones no mejoran, pero hasta el momento el programa se mantiene intacto."Hemos tenido discusiones sobre el tema, y tenemos un representante del Servicio Meteorológico Nacional que está en las oficinas centrales de la FIFA. Estamos monitoreando la situación muy de cerca", afirmó en conferencia de prensa el representante de la Casa Blanca ante la FIFA, Andrew Giuliani, de acuerdo con reportes de medios occidentales.Las autoridades estiman que el 18 de julio se presenten lluvias fuertes tanto en Nueva Jersey como en Nueva York, que podrían mejorar las condiciones climatológicas, lo que beneficiaría a los más de 80.000 asistentes que, se espera, participen en este evento deportivo.

https://noticiaslatam.lat/20260709/fifa-2026-el-mundial-mas-sucio-de-la-historia-1174229193.html

españa

nueva jersey

nueva york

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

fifa, españa, nueva jersey, nueva york, ⚽ deportes, sociedad, copa mundial de fútbol de 2026, medioambiente