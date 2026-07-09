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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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FIFA 2026: el Mundial más sucio de la historia
FIFA 2026: el Mundial más sucio de la historia
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Un Donald Trump llamando a Gianni Infantino para influir en las decisiones de la FIFA es tan solo la punta del iceberg dentro de los hechos que convierten al... 09.07.2026, Sputnik Mundo
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FIFA 2026: el Mundial más sucio de la historia

19:00 GMT 09.07.2026
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Un Donald Trump llamando a Gianni Infantino para influir en las decisiones de la FIFA es tan solo la punta del iceberg dentro de los hechos que convierten al presente Mundial de Fútbol en el más sucio y cuestionable de la historia, cuyos organizadores parecen haber traicionado la justicia y olvidado que el dinero no es lo primero en el deporte.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:52 Presentación del programa
01:48 La complicidad entre Trump y la FIFA no salva a EEUU
14:00 La infinita hipocresía de la FIFA y la UEFA
21:20 ¿Por qué Europa se apresura a romper con Kiev?
33:03 Trump logra unir a todos los iraníes en su contra
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