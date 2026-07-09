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FIFA 2026: el Mundial más sucio de la historia

FIFA 2026: el Mundial más sucio de la historia

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Un Donald Trump llamando a Gianni Infantino para influir en las decisiones de la FIFA es tan solo la punta del iceberg dentro de los hechos que convierten al... 09.07.2026, Sputnik Mundo

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insurgentes y tverskaya

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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

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