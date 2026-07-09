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FIFA 2026: el Mundial más sucio de la historia
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Un Donald Trump llamando a Gianni Infantino para influir en las decisiones de la FIFA es tan solo la punta del iceberg dentro de los hechos que convierten al... 09.07.2026, Sputnik Mundo
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FIFA 2026: el Mundial más sucio de la historia
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FIFA 2026: el Mundial más sucio de la historia
Un Donald Trump llamando a Gianni Infantino para influir en las decisiones de la FIFA es tan solo la punta del iceberg dentro de los hechos que convierten al presente Mundial de Fútbol en el más sucio y cuestionable de la historia, cuyos organizadores parecen haber traicionado la justicia y olvidado que el dinero no es lo primero en el deporte.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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Presentación del programa
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