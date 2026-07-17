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Una reducción cuestionada: ¿realmente la baja en el costo del combustible ayuda a los ecuatorianos?

Una reducción cuestionada: ¿realmente la baja en el costo del combustible ayuda a los ecuatorianos?

Sputnik Mundo

El nuevo mecanismo excepcional de estabilización para las gasolinas Extra y EcoPaís arrancó el 12 de julio en Ecuador, con una reducción de cinco centavos de... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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A través de un comunicado emitido el 9 de julio, la Presidencia anunció una reforma al sistema de estabilización de precios para las gasolinas. Según el Gobierno, esta modificación en la fórmula permitirá una rebaja en el costo final que pagan los usuarios por estos combustibles durante julio. De acuerdo con las autoridades, la medida es un esfuerzo fiscal para amortiguar los choques internacionales y aliviar la economía familiar.¿Hay beneficios perceptibles?Entre mayo de 2024 y marzo de 2026, el galón de gasolina escaló de 2,46 a 2,89 dólares, para luego sufrir un nuevo incremento que lo ubicó en 3,024 dólares en mayo de este año y en junio a 3,31 unidades. Para los profesionales que dependen de la movilidad diaria, el descuento nominal no compensa el encarecimiento acumulado desde la eliminación progresiva de los subsidios en 2024."Actualmente, es bastante mínimo [el beneficio] porque al ser cinco centavos por varios galones, la verdad termina siendo bastante menor en comparación cuando sube el precio cada mes prácticamente", comenta para Sputnik el médico Steven Carrera.El transporte público y comercial es uno de los sectores más sensibles a cualquier variación en los hidrocarburos. El transportista Eduardo Machado manifiesta su indignación al respecto."Todo el pueblo está de acuerdo en que se nos burló para decir que ha bajado solo cinco centavos, aunque cada mes sube hasta 30 centavos" dice para este medio.Las cifras oficiales confirman la asimetría que señala el ciudadano. El crudo Oriente se cotiza por encima de las previsiones presupuestarias debido a las tensiones en Oriente Medio, lo que faculta al Gobierno a sostener un techo de estabilización. Las verdaderas causas del ajusteEl debate sobre los motivos detrás del decreto apunta a que un ajuste a la baja en plena escalada internacional de los precios del crudo contradice la lógica fiscal, sugiriendo una intencionalidad de operatividad y política.En sintonía con esta crítica, quienes trabajan de manera independiente en la economía del día a día perciben la medida como una herramienta propagandística desprovista de un impacto estructural en el aparato productivo nacional. Patricio Gualaquiza, trabajador del servicio de delivery, es tajante en su apreciación."Solo es demagogia, es demagogia para hacernos pensar que está haciendo algo, pero en realidad no," enfatiza para esta agencia.Frente a estas críticas de "populismo económico", los voceros del frente financiero del Gobierno sostienen que la recaudación acumulada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15% y los ingresos petroleros extraordinarios generados este año brindan el espacio fiscal necesario para subsidiar transitoriamente estos cinco centavos, sin comprometer el programa económico acordado con los organismos multilaterales.Pese a ello, la volatilidad del sistema de bandas ha modificado la conducta de los consumidores, quienes temen que la reducción actual sea la antesala de incrementos más agresivos en el segundo semestre del año."Baja cinco centavos, pero después nos da de subir 12 o 15. Ahora se recorre menos para no gastar gasolina y tratar de ahorrar algo", detalla Edwin Taco, conductor de taxi, para Sputnik.

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