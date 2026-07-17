https://noticiaslatam.lat/20260717/los-intercambios-de-cuerpos-de-militares-caidos-entre-rusia-y-ucrania-en-cifras-1174317435.html
Los intercambios de cuerpos de militares caídos entre Rusia y Ucrania, en cifras
Los intercambios de cuerpos de militares caídos entre Rusia y Ucrania, en cifras
Sputnik Mundo
Desde el comienzo del conflicto, Rusia y Ucrania han llevado a cabo de manera periódica intercambios de los restos mortales de sus soldados caídos en combate. 17.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-17T20:33+0000
2026-07-17T20:33+0000
2026-07-17T20:33+0000
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/11/1174317099_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_7ae0b7ec3e8890e19ef4ed1bdd6596bc.png
Sputnik recopiló los datos de estos intercambios realizados durante 2025 y 2026.
ucrania
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/11/1174317099_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_0eec76041583623bc8a85de29769c9cf.png
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, rusia, 🌍 europa, 📊 infografía, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
ucrania, rusia, 🌍 europa, 📊 infografía, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
Los intercambios de cuerpos de militares caídos entre Rusia y Ucrania, en cifras
Desde el comienzo del conflicto, Rusia y Ucrania han llevado a cabo de manera periódica intercambios de los restos mortales de sus soldados caídos en combate.
Sputnik recopiló los datos de estos intercambios realizados durante 2025 y 2026.