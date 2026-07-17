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URGENTE: Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el sur de México esta mañana
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Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el sur de México esta mañana
Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el sur de México esta mañana
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Un potente terremoto de magnitud 7,4 remeció esta mañana el sur de México, con epicentro en el mar frente a las costas de Chiapas, a 86 kilómetros de Suchiate... 17.07.2026, Sputnik Mundo
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El Servicio Sismológico Nacional actualizó la magnitud desde un primer reporte de 6,8 hasta los 7,4 grados confirmados.Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, el sismo fue percibido "de manera ligera" en Carmen (Campeche) y Tabasco, "sin reporte de afectaciones", aunque en Carmen "se realizaron evacuaciones preventivas en edificios altos".En Chiapas "se sintió de forma moderada", por lo que Protección Civil activó protocolos de monitoreo y brigadas realizan recorridos sin que se hayan registrado daños.En Frontera Hidalgo, Chiapas, la percepción fue "fuerte" y también se llevaron a cabo evacuaciones preventivas, mientras que en la CDMX no fue percibido por la población y no hay reportes de afectaciones.La Red Geocientífica de Chile informó que el movimiento telúrico representa un riesgo de tsunami tanto para México como para Guatemala, su país vecino.Por esta razón, se insta a la ciudadanía a no acercarse a las costas mientras la alerta no sea levantada. También se señala que "es probable que se registren corrientes intensas en los accesos a los puertos".El temblor trascendió fronteras y se percibió en Guatemala y El Salvador. Las autoridades emitieron alerta de tsunami para la región costera. Hasta el momento, los Gobiernos de los Estados afectados no han informado oficialmente de heridos ni fallecidos. Las autoridades mexicanas, por su parte, pidieron a la población que, en la medida de lo posible, se alejara de la costa del sureste del país.
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Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el sur de México esta mañana

15:58 GMT 17.07.2026 (actualizado: 16:46 GMT 17.07.2026)
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Tiembla fuerte en Chiapas: sismo de 7.4 con epicentro en el mar sacude al país - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
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Un potente terremoto de magnitud 7,4 remeció esta mañana el sur de México, con epicentro en el mar frente a las costas de Chiapas, a 86 kilómetros de Suchiate. El movimiento se sintió con gran intensidad en Chiapas y Oaxaca, y también fue perceptible en la Ciudad de México.
El Servicio Sismológico Nacional actualizó la magnitud desde un primer reporte de 6,8 hasta los 7,4 grados confirmados.

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, el sismo fue percibido "de manera ligera" en Carmen (Campeche) y Tabasco, "sin reporte de afectaciones", aunque en Carmen "se realizaron evacuaciones preventivas en edificios altos".
En Chiapas "se sintió de forma moderada", por lo que Protección Civil activó protocolos de monitoreo y brigadas realizan recorridos sin que se hayan registrado daños.
En Frontera Hidalgo, Chiapas, la percepción fue "fuerte" y también se llevaron a cabo evacuaciones preventivas, mientras que en la CDMX no fue percibido por la población y no hay reportes de afectaciones.
La Red Geocientífica de Chile informó que el movimiento telúrico representa un riesgo de tsunami tanto para México como para Guatemala, su país vecino.
"Se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo", advirtió el Centro de Alertas de Tsunami del Gobierno mexicano.
Por esta razón, se insta a la ciudadanía a no acercarse a las costas mientras la alerta no sea levantada. También se señala que "es probable que se registren corrientes intensas en los accesos a los puertos".
El temblor trascendió fronteras y se percibió en Guatemala y El Salvador. Las autoridades emitieron alerta de tsunami para la región costera. Hasta el momento, los Gobiernos de los Estados afectados no han informado oficialmente de heridos ni fallecidos. Las autoridades mexicanas, por su parte, pidieron a la población que, en la medida de lo posible, se alejara de la costa del sureste del país.
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