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Revelan cuánto podría ganar EEUU con la venta de sistemas Patriot a sus aliados
Revelan cuánto podría ganar EEUU con la venta de sistemas Patriot a sus aliados
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EEUU podría ingresar más de 37.000 millones de dólares por la venta de misiles, radares y otros equipos para los sistemas Patriot a sus aliados de Oriente... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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Entre marzo y mayo de 2026, el Pentágono notificó al Congreso siete nuevos acuerdos y ampliaciones de acuerdos de defensa vigentes con Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Catar, según los datos analizados.Kuwait representa la mayor parte de los pedidos de defensa, valorados en 19.800 millones de dólares. Los Emiratos Árabes Unidos prevén invertir 11.810 millones en estas compras, mientras que Catar y Baréin destinarán 4.010 y 1.625 millones, respectivamente.De esta manera, el valor total de los acuerdos alcanza los 37.245 millones de dólares.En total, los posibles contratos contemplan el suministro de 1.450 misiles PAC-3 MSE y 1.000 misiles del tipo GEM-T.Entre los principales contratistas de estas operaciones figuran las empresas estadounidenses RTX, Lockheed Martin y Northrop Grumman.No obstante, los comunicados oficiales del Departamento de Guerra de EEUU no constituyen la formalización definitiva de los acuerdos, y su valor final y los volúmenes exactos de los suministros pueden variar durante las negociaciones.
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Revelan cuánto podría ganar EEUU con la venta de sistemas Patriot a sus aliados

11:10 GMT 16.07.2026
© Sputnik / Igor Zarembo / Acceder al contenido multimediaSistemas de defensa antiaérea y antimisiles Patriot (archivo)
Sistemas de defensa antiaérea y antimisiles Patriot (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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EEUU podría ingresar más de 37.000 millones de dólares por la venta de misiles, radares y otros equipos para los sistemas Patriot a sus aliados de Oriente Medio en el contexto del conflicto con Irán, averiguó Sputnik a partir de documentos del Pentágono.
Entre marzo y mayo de 2026, el Pentágono notificó al Congreso siete nuevos acuerdos y ampliaciones de acuerdos de defensa vigentes con Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Catar, según los datos analizados.
Kuwait representa la mayor parte de los pedidos de defensa, valorados en 19.800 millones de dólares. Los Emiratos Árabes Unidos prevén invertir 11.810 millones en estas compras, mientras que Catar y Baréin destinarán 4.010 y 1.625 millones, respectivamente.
De esta manera, el valor total de los acuerdos alcanza los 37.245 millones de dólares.
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En total, los posibles contratos contemplan el suministro de 1.450 misiles PAC-3 MSE y 1.000 misiles del tipo GEM-T.
Entre los principales contratistas de estas operaciones figuran las empresas estadounidenses RTX, Lockheed Martin y Northrop Grumman.
No obstante, los comunicados oficiales del Departamento de Guerra de EEUU no constituyen la formalización definitiva de los acuerdos, y su valor final y los volúmenes exactos de los suministros pueden variar durante las negociaciones.
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