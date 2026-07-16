https://noticiaslatam.lat/20260716/nicaragua-rompe-relaciones-diplomaticas-con-italia-1174303045.html
Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia
Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia
Sputnik Mundo
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua envió una nota oficial a su contraparte italiana en la que expresó su intención de romper todos los... 16.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-16T17:18+0000
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La decisión se debe a "las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones" del ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se indica en el documento.
https://noticiaslatam.lat/20260709/no-habra-embajadas-en-nicaragua-y-cuba-dice-proximo-canciller-de-colombia----1174230674.html
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nicaragua, italia, política, relaciones internacionales, 🌍 europa
nicaragua, italia, política, relaciones internacionales, 🌍 europa
Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia
17:18 GMT 16.07.2026 (actualizado: 17:20 GMT 16.07.2026)
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua envió una nota oficial a su contraparte italiana en la que expresó su intención de romper todos los contactos diplomáticos con la nación europea.
La decisión se debe a "las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones" del ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se indica en el documento.
"Hoy que nos toca enfrentar esta situación innoble, lamentamos profundamente que se produzcan agresiones, como las que describimos, en contraste con lo que ha sido el vínculo histórico de Italia con nosotros, y otros países Hermanos, y esperamos que lleguen esos mejores días que la Humanidad tanto necesita y demanda", concluye la misiva.