"No habrá embajadas en Nicaragua y Cuba", dice próximo canciller de Colombia

De acuerdo con una entrevista que dio a Noticias Caracol, la razón es porque estas naciones no se alinean con la visión del futuro gobierno. "Eso que quede muy claro: nuestra prioridad será con países, preferentemente, (...) que compartan nuestro espíritu democrático, soberano, y la visión de los valores occidentales", precisó. De igual modo, Bula resaltó que, en el caso de Venezuela, vislumbran "una oportunidad única” para la relación bilateral, dado que los involucrados "son muy ricos en recursos naturales, en talento humano".
Omar Bula, quien fuese nominado por el presidente electo del país sudamericano, Abelardo de la Espriella, como futuro encargado de la política exterior colombiana, descartó que vayan a mantener sus representaciones en La Habana y en Managua.
De acuerdo con una entrevista que dio a Noticias Caracol, la razón es porque estas naciones no se alinean con la visión del futuro gobierno.
"Eso que quede muy claro: nuestra prioridad será con países, preferentemente, (...) que compartan nuestro espíritu democrático, soberano, y la visión de los valores occidentales", precisó.
De igual modo, Bula resaltó que, en el caso de Venezuela, vislumbran "una oportunidad única” para la relación bilateral, dado que los involucrados "son muy ricos en recursos naturales, en talento humano".
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