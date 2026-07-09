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"No habrá embajadas en Nicaragua y Cuba", dice próximo canciller de Colombia
"No habrá embajadas en Nicaragua y Cuba", dice próximo canciller de Colombia
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Omar Bula, quien fuese nominado por el presidente electo del país sudamericano, Abelardo de la Espriella, como futuro encargado de la política exterior... 09.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con una entrevista que dio a Noticias Caracol, la razón es porque estas naciones no se alinean con la visión del futuro gobierno. "Eso que quede muy claro: nuestra prioridad será con países, preferentemente, (...) que compartan nuestro espíritu democrático, soberano, y la visión de los valores occidentales", precisó. De igual modo, Bula resaltó que, en el caso de Venezuela, vislumbran "una oportunidad única” para la relación bilateral, dado que los involucrados "son muy ricos en recursos naturales, en talento humano".
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"No habrá embajadas en Nicaragua y Cuba", dice próximo canciller de Colombia

19:42 GMT 09.07.2026
© Foto : X - @ABDELAESPRIELLAAbelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2026
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Omar Bula, quien fuese nominado por el presidente electo del país sudamericano, Abelardo de la Espriella, como futuro encargado de la política exterior colombiana, descartó que vayan a mantener sus representaciones en La Habana y en Managua.
De acuerdo con una entrevista que dio a Noticias Caracol, la razón es porque estas naciones no se alinean con la visión del futuro gobierno.
"Eso que quede muy claro: nuestra prioridad será con países, preferentemente, (...) que compartan nuestro espíritu democrático, soberano, y la visión de los valores occidentales", precisó.
De igual modo, Bula resaltó que, en el caso de Venezuela, vislumbran "una oportunidad única” para la relación bilateral, dado que los involucrados "son muy ricos en recursos naturales, en talento humano".
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