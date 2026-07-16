La economía china creció 4,7% en el primer semestre de 2026
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La economía de la República Popular China creció 4,7% durante los primeros seis meses del año, manteniéndose dentro del objetivo de crecimiento anual del Gobierno de Xi Jinping, situado entre el 4,5 % y el 5%, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas por las autoridades nacionales.
De acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas del país asiático, la producción durante el primer semestre del 2026 fue de 69,57 billones de yuanes (10,25 billones de dólares).
Este resultado, sin embargo, está por debajo del 5% que se registró en el trimestre anterior, una disminución trimestral que no se veía desde finales de 2022.
"Las cifras del primer semestre demuestran que la segunda economía más grande del mundo sigue manteniendo un impulso de crecimiento estable y positivo a pesar de los retos, que van desde el aumento de las tensiones geopolíticas, las fluctuaciones en los precios del petróleo y las fricciones comerciales globales hasta las incertidumbres del entorno exterior", señala un análisis del diario chino Global Times.
Acorde con los datos difundidos por Pekín, durante el mes de junio las ventas minoristas de China crecieron 1% con respecto al mismo mes, pero del año anterior, mientras que la producción industrial creció 5,3% en comparación con el mes pasado.
Las exportaciones chinas se mantuvieron estables y crecieron 27% en el sexto mes del año y 17,6% interanual, a pesar de las interrupciones en la cadena de suministros mundiales derivado de diversos conflictos geopolíticos.
Según un reporte de South Morning China Post, la expectativa de crecimiento para el 2026 ronda entre el 4,5% y 5%, lo que significa una ligera disminución del 5% que tradicionalmente se registra en el país asiático.
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