"Irán será derrotado muy pronto", afirma Trump
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington
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En medio de la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán, el presidente Donald Trump aseguró que el país persa "no está contento en estos momentos" e insistió en que Teherán sí está interesado en un acuerdo bilateral de paz.
"Ya veremos si llegamos a un acuerdo con ellos o si simplemente acabamos con ellos", sostuvo el mandatario estadounidense.
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