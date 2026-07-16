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"Irán será derrotado muy pronto", afirma Trump
"Irán será derrotado muy pronto", afirma Trump
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En medio de la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán, el presidente Donald Trump aseguró que el país persa "no está contento en estos momentos" e... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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"Irán será derrotado muy pronto", afirma Trump

03:03 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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En medio de la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán, el presidente Donald Trump aseguró que el país persa "no está contento en estos momentos" e insistió en que Teherán sí está interesado en un acuerdo bilateral de paz.
"Ya veremos si llegamos a un acuerdo con ellos o si simplemente acabamos con ellos", sostuvo el mandatario estadounidense.
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