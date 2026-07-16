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Estos tres países de la UE dispararon sus importaciones de gas ruso en mayo

Estos tres países de la UE dispararon sus importaciones de gas ruso en mayo

Sputnik Mundo

Francia, Grecia y Eslovaquia incrementaron en mayo sus compras de gas ruso hasta los niveles más altos desde comienzos de 2025, según un análisis de datos de... 16.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-16T16:14+0000

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Francia se convirtió en el mayor comprador de gas ruso dentro de la UE ese mes, con importaciones por un valor de 423,7 millones de dólares — la cifra más alta desde marzo de 2025. Esto representa un alza de 1,9 veces respecto al mes anterior y de un 50% frente al año previo; todo lo adquirido correspondió a gas natural licuado (GNL).Grecia, por su parte, elevó sus compras —realizadas exclusivamente por gasoducto— a 147,9 millones de dólares, su nivel más alto desde enero de 2025, con un incremento mensual del 50%. Eslovaquia hizo lo propio hasta alcanzar 138,5 millones de dólares, multiplicando por 7,3 su volumen del mes anterior.Entre los otros grandes compradores del GNL ruso se encuentran España (con 349,8 millones de dólares), Bélgica (241,5 millones) y Países Bajos (45,8 millones).En cuanto al gas ruso por gasoducto, Hungría fue el mayor receptor, con una importación por un valor de 233,6 millones de dólares. Además de Grecia y Eslovaquia, también compraron por esta vía Bulgaria, con 139,5 millones de dólares, y Países Bajos, con apenas 15.000 dólares. La causa de la mayor demanda de GNL ruso fue la crisis en Oriente Medio. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí, lo que disparó los precios mundiales y redujo drásticamente su disponibilidad.

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