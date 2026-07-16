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Sigue en aumento la cantidad de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Sigue en aumento la cantidad de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Sputnik Mundo

La cifra de muertos por los dos sismos que sacudieron al país sudamericano el pasado 24 de junio ascendió a 4.829, según el último balance difundido por el... 16.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-16T02:45+0000

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"Fallecidos: 4.829. Heridos: 16.740. Rescatados: 6.462", detalló el legislador en sus redes sociales. De acuerdo con el informe oficial, 128.324 familias han sido atendidas por el Gobierno venezolano durante la emergencia. Hasta el momento, las autoridades han instalado 107 campamentos en los cuales se encuentran alojadas 20.231 personas que resultaron afectadas por los terremotos.

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