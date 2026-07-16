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Sigue en aumento la cantidad de fallecidos por los terremotos en Venezuela
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La cifra de muertos por los dos sismos que sacudieron al país sudamericano el pasado 24 de junio ascendió a 4.829, según el último balance difundido por el... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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"Fallecidos: 4.829. Heridos: 16.740. Rescatados: 6.462", detalló el legislador en sus redes sociales. De acuerdo con el informe oficial, 128.324 familias han sido atendidas por el Gobierno venezolano durante la emergencia. Hasta el momento, las autoridades han instalado 107 campamentos en los cuales se encuentran alojadas 20.231 personas que resultaron afectadas por los terremotos.
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Sigue en aumento la cantidad de fallecidos por los terremotos en Venezuela

02:45 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Ariana CubillosEl impacto tras los terremotos en La Guaira, Venezuela
El impacto tras los terremotos en La Guaira, Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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La cifra de muertos por los dos sismos que sacudieron al país sudamericano el pasado 24 de junio ascendió a 4.829, según el último balance difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
"Fallecidos: 4.829. Heridos: 16.740. Rescatados: 6.462", detalló el legislador en sus redes sociales.

De acuerdo con el informe oficial, 128.324 familias han sido atendidas por el Gobierno venezolano durante la emergencia. Hasta el momento, las autoridades han instalado 107 campamentos en los cuales se encuentran alojadas 20.231 personas que resultaron afectadas por los terremotos.
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