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Supera los 4.500 el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Supera los 4.500 el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Sputnik Mundo

De acuerdo con la última actualización del balance de daños causados por el desastre natural del 24 de junio, presentada por el presidente de la Asamblea... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, el número de personas rescatadas se mantiene en 6.462, mientras que el de familias atendidas aumentó en casi 7.500, totalizando 128.324, en comparación con el informe anterior.Un total de 856 edificios se encuentran afectados, mientras que 190 colapsaron durante el doble terremoto, desde el cual se han registrado 1.254 réplicas.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".La presidenta encargada declaró el estado de emergencia nacional, suspendió servicios básicos y educativos, y militarizó La Guaira, tras declararla área de desastre.La comunidad internacional se solidarizó de inmediato y, entre los escombros, laboran brigadas con miles de rescatistas nacionales y extranjeros.

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