https://noticiaslatam.lat/20260714/las-ffaa-rusas-derriban-mas-de-700-drones-y-registran-casi-1400-perdidas-ucranianas-en-la-ultima-1174276378.html
Las FFAA rusas derriban más de 700 drones y registran casi 1.400 pérdidas ucranianas en la última jornada
Las FFAA rusas derriban más de 700 drones y registran casi 1.400 pérdidas ucranianas en la última jornada
Sputnik Mundo
Durante el último día de combates, la defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles Himars, siete bombas guiadas y derribó 715 drones ucranianos, reportan... 14.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-14T12:02+0000
2026-07-14T12:02+0000
2026-07-14T12:03+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0e/1174276444_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_74bfd6a1c648f09bd1397ff8d16e0335.jpg
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de combate, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió unos 140 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 475 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron nueve vehículos blindados, una estación radar AN/TPQ-50 y un obús M777 de producción estadounidense.Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
https://noticiaslatam.lat/20260713/el-kremlin-tilda-a-la-llamada-coalicion-de-voluntarios-de-un-grupo-de-instigadores-de-la-guerra-1174264290.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0e/1174276444_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_e835f1dd2a3ff31a70f914b708ce91ba.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las FFAA rusas derriban más de 700 drones y registran casi 1.400 pérdidas ucranianas en la última jornada
12:02 GMT 14.07.2026 (actualizado: 12:03 GMT 14.07.2026)
Durante el último día de combates, la defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles Himars, siete bombas guiadas y derribó 715 drones ucranianos, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo periodo, las tropas ucranianas perdieron unos 1.380 soldados.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de combate, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió unos 140 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 475 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.
Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron nueve vehículos blindados, una estación radar AN/TPQ-50 y un obús M777 de producción estadounidense.
Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 181.166 drones, 665 sistemas de misiles antiaéreos, 30.152 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.757 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.758 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.445 vehículos militares especiales.