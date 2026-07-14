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Las FFAA rusas derriban más de 700 drones y registran casi 1.400 pérdidas ucranianas en la última jornada

Las FFAA rusas derriban más de 700 drones y registran casi 1.400 pérdidas ucranianas en la última jornada

Sputnik Mundo

Durante el último día de combates, la defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles Himars, siete bombas guiadas y derribó 715 drones ucranianos, reportan... 14.07.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de combate, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió unos 140 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 475 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron nueve vehículos blindados, una estación radar AN/TPQ-50 y un obús M777 de producción estadounidense.Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.

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