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¿Por qué tomarán las huellas digitales de los británicos en la frontera con Gibraltar?

¿Por qué tomarán las huellas digitales de los británicos en la frontera con Gibraltar?

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La entrada en vigor del nuevo acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar modifica los controles fronterizos tras el Brexit. Los ciudadanos... 15.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-15T06:31+0000

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La medida forma parte de la aplicación del Sistema de Entrada y Salida (EES) de la Unión Europea, que busca registrar a los viajeros procedentes de países no pertenecientes al bloque.Según medios europeos, el antiguo puesto fronterizo entre Gibraltar y España fue eliminado y los controles migratorios se trasladaron al aeropuerto internacional y al puerto del territorio británico.El acuerdo mantiene la libre circulación en la frontera terrestre entre Gibraltar y España, utilizada diariamente por miles de trabajadores transfronterizos.No obstante, los viajeros británicos deberán presentar su pasaporte ante las autoridades gibraltareñas y posteriormente ante agentes españoles encargados de aplicar los controles del espacio Schengen.Las nuevas disposiciones también permiten que funcionarios españoles participen en los controles migratorios dentro de instalaciones conjuntas habilitadas para la aplicación del sistema europeo.Según las publicaciones occidentales, el acuerdo ha generado críticas entre sectores favorables al Brexit, que consideran que las nuevas inspecciones representan una cesión de competencias en materia fronteriza y de soberanía.El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, sostuvo que el pacto elimina obstáculos para la movilidad sin modificar la posición del territorio respecto a su soberanía.Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el acuerdo como el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea.Además, Gibraltar deberá adaptar parte de su normativa comercial y fiscal a estándares comunitarios, incluidos cambios en algunos impuestos especiales y en el etiquetado de determinados productos.Las autoridades españolas consideran que el acuerdo facilitará la movilidad de los aproximadamente 15.500 trabajadores que cruzan diariamente la frontera para laborar en Gibraltar, reduciendo tiempos de espera y la congestión fronteriza.Aunque Londres y Gibraltar subrayan que el tratado incluye una cláusula que establece que ninguna de sus disposiciones modifica las posiciones sobre la soberanía del Peñón, España mantiene su histórica reclamación sobre el territorio cedido al Reino Unido mediante el Tratado de Utrecht de 1713.

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