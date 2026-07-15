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"Ataca la consecuencia": Milei penaliza con prisión la emisión para financiar el déficit fiscal

"Ataca la consecuencia": Milei penaliza con prisión la emisión para financiar el déficit fiscal

Sputnik Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir la emisión de pesos destinada a financiar al... 15.07.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno del país sudamericano impulsa la reforma institucional más profunda del sistema monetario argentino desde 2012: busca prohibir que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) financie al Estado mediante emisión monetaria y penalizar con cárcel a quienes violen la restricción. El proyecto aún no ingresó al Congreso, pero el mandatario ya presentó sus ejes ante los legisladores oficialistas.La iniciativa fue diseñada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. El 13 de julio, Milei expuso los detalles ante diputados y senadores de La Libertad Avanza, con el objetivo de acelerar el trámite parlamentario.El eje central del proyecto es convertir en delito penal la emisión de pesos para financiar el déficit fiscal. "Se va a prohibir explícitamente y con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco", afirmó Milei. "Emitir podría ser penado porque es una estafa", agregó, en referencia a la creación de dinero sin respaldo.La reforma busca revertir los cambios introducidos en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Aquella modificación amplió el mandato del organismo de preservar el valor de la moneda a promover también el empleo y el desarrollo económico, y habilitó mecanismos más amplios de financiamiento al Tesoro.El proyecto también apunta a dificultar la remoción discrecional de las autoridades del BCRA. Milei planteó como referencia el modelo peruano, donde el titular del organismo tiene un mandato de cinco años y requiere aprobación del Senado (cámara alta). "Usted no puede echar al presidente del Banco Central de cualquier manera porque, si trabajan bien, los políticos populistas los van a echar", argumentó.La reforma llegará al Congreso sin fecha definida aún, pero el Ejecutivo anticipa resistencia opositora. El senador Agustín Monteverde, que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda, sintetizó el espíritu de la iniciativa: "El Banco Central no debe ser un defraudador del pueblo, sino un defensor de los activos monetarios". El proyecto se inscribe en el paquete de reformas que también incluye el mecanismo de shutdown —que supone el "cierre" del Gobierno en caso de haberse agotado el presupuesto disponible— y la nueva ley para liberalizar el mercado de capitales.El momento del anuncio no es casual. La reforma llega en la antesala del año electoral con el riesgo país en torno a los 400 puntos básicos, mínimo desde 2018, y con el Gobierno buscando consolidar señales de credibilidad hacia los mercados internacionales. Milei la enmarcó en términos históricos: "Un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos".Una reforma con respaldo y dudas"Cuando tienes una sola bala, no puedes tener cinco blancos porque lo más probable es que no le pegues a ninguno: el único objetivo que tiene que tener el Banco Central es darnos una moneda estable y confiable, y por eso esta reforma es muy atinada", dijo a Sputnik Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.El experto señaló que la reforma debe prohibir todas las vías de financiamiento al Estado, sin excepción. "Compra de bonos del Tesoro en el mercado secundario, transferirle dividendos, prestarle al Tesoro, ya sea pesos o incluso dólares", enumeró. "Así terminó al borde de la quiebra en 2023 el Banco Central", advirtió, en referencia al uso de letras intransferibles por administraciones anteriores.Consultado por Sputnik, Ramiro Tosi, economista y ex subsecretario de Financiamiento de la Nación (2019-2022), coincidió en los objetivos generales, pero señaló diferencias en los mecanismos. "Prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro es positivo. Buena parte de la aceleración de la inflación de los últimos 15 años tiene que ver con un abuso cada vez más cuantioso de ese recurso", sostuvo.El exfuncionario cuestionó, sin embargo, la inclusión de sanciones penales en la carta orgánica. "Esto de las sanciones me parece que va por otro carril. Es más una galería que algo que pueda quedar tipificado en una ley", señaló. "No vas a encontrar ningún banco central del mundo que tenga este tipo de limitaciones", advirtió.El dilema entre reglas y emergenciasTosi abrió el debate sobre las situaciones de emergencia. "Lo que se discute en economía es esta idea de reglas versus discreción: si el Banco Central debería apegarse a una regla única e inviolable o tener algún grado de flexibilidad en determinadas circunstancias, por ejemplo, ante una pandemia", advirtió.Asimismo, Abram ofreció una respuesta directa al argumento citado por el exfuncionario. "La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, emitió también durante la pandemia y tiene la restricción de que no puede emitir para financiar al gobierno. Puede ser que le erre en ese objetivo, pero lo hizo como contrapartida de lo que demanda la gente", señaló.Para el experto, la clave es que el Banco Central emita en función de la demanda de moneda, no del déficit del Estado. "Si la gente demanda más pesos, el Banco Central le da esa moneda que demanda. Y si deja de demandarlos, los puede rescatar vendiendo activos de primera clase", explicó. Esa distinción, sostuvo, es la que separa una emisión legítima de una inflacionaria.

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