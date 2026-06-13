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"Triunfo financiero": Milei celebra la caída del riesgo país a su nivel más bajo en ocho años

"Triunfo financiero": Milei celebra la caída del riesgo país a su nivel más bajo en ocho años

Sputnik Mundo

El indicador financiero registró su mejor marca desde 2018, tras jornadas sucesivas de caída sostenida. El dato alienta al Gobierno del país sudamericano ante... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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El riesgo país de Argentina cayó por debajo de los 450 puntos básicos y alcanzó su nivel más bajo desde mayo de 2018, en una jornada celebrada por la Administración de Javier Milei como una señal de respaldo financiero a su programa económico y a su objetivo de recuperar acceso al crédito internacional en mejores condiciones.El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la sobretasa que deben pagar los bonos argentinos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos, cerró en los 437 puntos básicos, tras una caída superior al 15% en la última semana. En septiembre de 2025, previo a las elecciones de medio término, había llegado a superar los 1.500 puntos, tornando prácticamente imposible el retorno al mercado crediticio internacional.La baja estuvo impulsada por una fuerte suba de los bonos soberanos en dólares, que registraron avances de hasta 4,1% en Wall Street. El movimiento también se extendió a las acciones argentinas, que escalaron hasta casi 15% y un índice bursátil local que avanzó con fuerza medido en dólares.El detonante fue la decisión de Standard & Poor’s de elevar la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera de largo plazo. La entidad justificó la decisión en la menor vulnerabilidad económica, la mejora gradual de la liquidez externa, la consolidación fiscal y la expectativa de que el Banco Central continúe acumulando reservas internacionales. También señaló que el país cuenta con fuentes de financiamiento para atravesar próximos vencimientos.La calificadora sostuvo que el escenario base contempla que Argentina pueda enfrentar tensiones durante los próximos 12 a 18 meses sin caer en default ni en una reestructuración forzada de deuda. Al mismo tiempo, advirtió que persisten desafíos macroeconómicos y posibles shocks externos que podrían afectar la estabilidad.La caída del riesgo país tiene una lectura especialmente relevante para el Gobierno, que busca reducir el costo de financiamiento antes de volver a los mercados globales de deuda. Hasta ahora, la administración Milei evitó colocar bonos en Wall Street por considerar todavía elevadas las tasas que debería pagar.El ministro de Economía, Luis Caputo, y el equipo financiero apuntan a que el indicador siga acercándose a los 400 puntos básicos, un nivel que el mercado considera más compatible con emisiones de deuda en condiciones menos gravosas. La baja reciente reabrió el debate sobre cuándo podría producirse ese regreso.El movimiento también se vincula con la estrategia oficial para afrontar vencimientos de deuda con organismos multilaterales y acreedores privados. Si bien el camino para el pago de los compromisos por el resto de 2026 luce cubierto, los interrogantes apuntan al 2027, año en el que el país afrontará vencimientos por más de 20.000 millones de dólares, en un clima de inestabilidad propio de las elecciones presidenciales.Analistas del mercado señalaron que la nueva calificación puede habilitar la entrada de fondos institucionales que tenían restricciones para comprar activos argentinos. La demanda se concentró especialmente en los bonos de mayor duración, que suelen beneficiarse más cuando cae la percepción de riesgo soberano.El rally financiero coincidió además con datos recientes de desaceleración inflacionaria. En mayo, el índice de precios al consumidor se ubicó en 2,1%, en el segundo mes de caída consecutivo, mientras la inflación núcleo perforó el 2% por primera vez desde el inicio del programa económico, otro elemento seguido de cerca por los inversores.Para el Gobierno, la combinación entre superávit fiscal, baja de la inflación, compras de reservas y mejora de los bonos constituye una validación del rumbo económico, incluso en un escenario signado por la caída del consumo, de la producción industrial y el aumento de la morosidad en créditos familiares. No obstante, el riesgo país argentino continúa marcadamente por encima del de otras economías de la región, obturando aún el pleno acceso al financiamiento externo.La señal de los mercados"La caída del riesgo país es una señal relevante", dijo a Sputnik Iván Cachanosky, jefe de Economía de la Fundación Libertad. Para el experto, el dato "comienza a reflejar que el mercado está empezando a creer en cierta sostenibilidad del programa económico, después de que Argentina estuviera en los 1.500 puntos" pocos meses atrás.El especialista sostuvo que el país está "a un pasito de los mercados internacionales" y que eso "no es un dato menor". En su lectura, Argentina, a la que definió como "una especie de defaulteador serial", está empezando a "recuperar credibilidad" frente a los inversores."La contracara son los bonos, las acciones, todo empezó a dar buenas señales", señaló Cachanosky. Según explicó, la mejora financiera es "un paso importante y necesario" porque el país enfrenta "vencimientos de deuda sustanciales" y necesita "seguir bajando el riesgo país".Para el experto, la mejora del indicador financiero "es una condición necesaria". No obstante, remarcó que tan importante como ese mérito es "mantener el déficit, que la inflación siga bajando" y que "la estabilidad macro continúe, porque, si no, eso se puede revertir" en el corto plazo.Los límites de la mejoraEl diagnóstico no es unánime. Consultado por Sputnik, el economista Andrés Asiaín afirmó que "este es un logro para el Gobierno, porque el costo del endeudamiento era una de sus preocupaciones principales cuando asumió el poder". Sin embargo, el experto agregó que la baja tiene "explicaciones que necesariamente son producto del accionar del Gobierno". Entre ellas mencionó "el aumento de las exportaciones y del ingreso de divisas, que ayudaron mucho a esta mejora de los indicadores financieros".Asiain también incluyó otro factor en la explicación. "El apoyo crediticio de Estados Unidos contribuyó sustancialmente a la mejora, sostuvo. Para el economista, esa asistencia permitió reforzar la percepción de capacidad de pago en un momento de fuerte seguimiento de los mercados."La mejora de este indicador financiero es importante no tanto por los vencimientos de deuda de este año", afirmó el especialista. Según explicó, esos compromisos "ya estarían cubiertos con el actual nivel de reservas", mientras el foco principal está en el próximo año.El economista advirtió que en 2027 "los vencimientos de deuda superan los 20.000 millones de dólares". Por eso, sostuvo que la caída del riesgo país debe leerse en relación con la necesidad de refinanciar compromisos futuros y sostener el acceso al crédito. En ese marco, consideró que "esta situación tiene bastante debilidad", y que "la estabilidad del Gobierno depende mucho del éxito electoral de Trump" en Estados Unidos y de la incertidumbre que puede reaparecer en Argentina ante las elecciones presidenciales de 2027.

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