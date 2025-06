https://noticiaslatam.lat/20250612/urgido-por-la-falta-de-reservas-el-gobierno-de-milei-quiere-acelerar-la-privatizacion-de-empresas-1163294063.html

Urgido por la falta de reservas, el Gobierno de Milei quiere acelerar la privatización de empresas

La urgencia de Argentina por acumular reservas en el Banco Central impulsa al Gobierno de Javier Milei a volver a poner el foco en la privatización de empresas estatales y la venta de activos públicos como herramientas para hacer ingresar dólares a las arcas argentinas.Durante una entrevista para el medio Carajo, Caputo insistió en que el Gobierno no quiere "una volatilidad del tipo de cambio que sea injustificada", rechazando que su cartera esté interesada en mantener el dólar sobre el piso de la banda de flotación definida en abril en 1.000 pesos argentinos por dólar.El ministro de Economía remarcó que el tipo de cambio "no es la única manera de acumular reservas". "También está una opción de la que no se habla, pero en la que estamos trabajando: la venta de activos por miles de millones de dólares. Va a haber licitaciones como las de las centrales hidroeléctricas con las que se recaudará 400 o 500 millones de dólares y va a haber privatizaciones", adelantó.Para Kalos, el Gobierno de Milei adopta esta actitud porque "tiene una meta que cumplir" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que "si bien pudo patear hacia adelante" las revisiones, deberá comenzar a cumplir con los pagos al organismo durante un segundo semestre, en el que habrá menor oferta de dólares que las que hay en este momento.El economista explicó que, en este momento, el Gobierno logró acceder a dólares a través de una "buena liquidación de la cosecha exportadora" y un ingreso de dólares financieros que, seguramente, no se repita en la segunda parte del año. A eso deberá sumar, además, la posible "incertidumbre" que pueda generarse como consecuencia de la campaña electoral hacia las elecciones legislativas nacionales previstas para el mes de noviembre.Kalos enfatizó que, mientras el Gobierno requiere sumar reservas para transmitir "seguridad y confianza", está apelando a mecanismos "que tiene a mano" como las privatizaciones o la venta de activos estatales, soluciones que considera "cortoplacistas".Por su parte, el economista y miembro de la Sociedad de Economía Crítica, Francisco Cantamutto, admitió en una charla para este medio que las privatizaciones ya eran parte de la receta original del Gobierno de Milei, al punto de haber propuesto la enajenación de más de 40 empresas públicas en la Ley Bases, la norma que incluyó el grueso del programa de ajuste económico de Milei. Finalmente, el Congreso redujo a ocho las firmas privatizables: la energética Enarsa, la empresa de energía nuclear Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Trenes Argentinos, la empresa de logística aeroportuaria Intercargo, la empresa de agua y saneamiento AYSA, Belgrano Cargas y Corredores Viales.El experto recordó que las privatizaciones tampoco servirán por sí solas para solucionar la falta de reservas, dado que "los activos más cuantiosos" del Estado argentino como la petrolera YPF o el estatal Banco Nación quedaron fuera de la lista de empresas privatizables, aunque sí permitirá "generar señales al conjunto del mercado" que le permita cumplir uno de los debes que todavía tiene el programa económico de Milei: el acceso al financiamiento externo.Cantamutto explicó que, si bien el Gobierno pudo "desmontar algunas trabas" al financiamiento gracias a los 12.000 millones de dólares desembolsados en abril por el FMI, ese respaldo podría comenzar a desdibujarse "si se acelera la salida de capitales" en los próximos meses.

