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Washington reanuda el bloqueo marítimo contra Irán, confirman autoridades
Washington reanuda el bloqueo marítimo contra Irán, confirman autoridades
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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) explicó que el país norteamericano retomó esta medida contra la nación persa. 14.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-14T20:21+0000
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Previamente, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó en Truth Social que EEUU sería "conocido como 'el guardián del estrecho de Ormuz'" y que "será compensado, a razón del 20%" sobre toda la carga transportada a través de esta vía fluvial.
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Washington reanuda el bloqueo marítimo contra Irán, confirman autoridades
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) explicó que el país norteamericano retomó esta medida contra la nación persa.