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Washington reanuda el bloqueo marítimo contra Irán, confirman autoridades
Washington reanuda el bloqueo marítimo contra Irán, confirman autoridades
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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) explicó que el país norteamericano retomó esta medida contra la nación persa. 14.07.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó en Truth Social que EEUU sería "conocido como 'el guardián del estrecho de Ormuz'" y que "será compensado, a razón del 20%" sobre toda la carga transportada a través de esta vía fluvial.
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Washington reanuda el bloqueo marítimo contra Irán, confirman autoridades

20:21 GMT 14.07.2026
© AP Photo / Amirhosein KhorgooiEl estrecho de Ormuz
El estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 14.07.2026
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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) explicó que el país norteamericano retomó esta medida contra la nación persa.
"El bloqueo entrará en vigor a las 16:00 horas, tiempo del este (20:00 GMT)", expuso en su cuenta de X.
Previamente, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó en Truth Social que EEUU sería "conocido como 'el guardián del estrecho de Ormuz'" y que "será compensado, a razón del 20%" sobre toda la carga transportada a través de esta vía fluvial.
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