EEUU da por finalizado el tercer ataque consecutivo contra Irán

El CENTCOM afirmó que los ataques alcanzaron sistemas de defensa costera, bases de misiles y drones, así como capacidades marítimas, justificando los ataques como "necesarios para proteger el transporte marítimo comercial".El comunicado también indicó que más de 50.000 militares se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio. Estados Unidos continúa justificando los repetidos ataques contra territorio iraní como actos de "seguridad", mientras que Irán sostiene que la injerencia militar extranjera en el estrecho de Ormuz y la región no quedará impune.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses completaron otro ataque aéreo de cinco horas contra Irán, dirigido contra objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, como parte de la ofensiva de cuatro meses contra el país persa.
El CENTCOM afirmó que los ataques alcanzaron sistemas de defensa costera, bases de misiles y drones, así como capacidades marítimas, justificando los ataques como "necesarios para proteger el transporte marítimo comercial".
El comunicado también indicó que más de 50.000 militares se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio.
Estados Unidos continúa justificando los repetidos ataques contra territorio iraní como actos de "seguridad", mientras que Irán sostiene que la injerencia militar extranjera en el estrecho de Ormuz y la región no quedará impune.
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