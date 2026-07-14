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https://noticiaslatam.lat/20260714/eeuu-da-por-finalizado-el-tercer-ataque-consecutivo-contra-iran-1174274537.html
EEUU da por finalizado el tercer ataque consecutivo contra Irán
EEUU da por finalizado el tercer ataque consecutivo contra Irán
Sputnik Mundo
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses completaron otro ataque aéreo de cinco horas contra Irán, dirigido... 14.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-14T04:57+0000
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defensa
seguridad
irán
eeuu
mando central de los estados unidos (centcom)
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El CENTCOM afirmó que los ataques alcanzaron sistemas de defensa costera, bases de misiles y drones, así como capacidades marítimas, justificando los ataques como "necesarios para proteger el transporte marítimo comercial".El comunicado también indicó que más de 50.000 militares se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio. Estados Unidos continúa justificando los repetidos ataques contra territorio iraní como actos de "seguridad", mientras que Irán sostiene que la injerencia militar extranjera en el estrecho de Ormuz y la región no quedará impune.
https://noticiaslatam.lat/20260713/-eeuu-emprende-la-tercera-ola-consecutiva-de-ataques-contra-iran-1174271773.html
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seguridad, irán, eeuu, mando central de los estados unidos (centcom)
seguridad, irán, eeuu, mando central de los estados unidos (centcom)

EEUU da por finalizado el tercer ataque consecutivo contra Irán

04:57 GMT 14.07.2026
© Foto : X/ @USNavyUn caza de EEUU en el portaviones USS Abraham Lincoln, que se dirige hacia Oriente Medio
Un caza de EEUU en el portaviones USS Abraham Lincoln, que se dirige hacia Oriente Medio - Sputnik Mundo, 1920, 14.07.2026
© Foto : X/ @USNavy
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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses completaron otro ataque aéreo de cinco horas contra Irán, dirigido contra objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, como parte de la ofensiva de cuatro meses contra el país persa.
El CENTCOM afirmó que los ataques alcanzaron sistemas de defensa costera, bases de misiles y drones, así como capacidades marítimas, justificando los ataques como "necesarios para proteger el transporte marítimo comercial".

El comunicado también indicó que más de 50.000 militares se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio.
Un avión de combate F-35A de la Fuerza Aérea de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
Internacional
EEUU emprende la tercera ola consecutiva de ataques contra Irán
ayer, 22:54 GMT
Estados Unidos continúa justificando los repetidos ataques contra territorio iraní como actos de "seguridad", mientras que Irán sostiene que la injerencia militar extranjera en el estrecho de Ormuz y la región no quedará impune.
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