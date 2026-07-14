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Rusia ataca infraestructura portuaria ucraniana para detener el suministro occidental, considera un experto
Rusia ataca infraestructura portuaria ucraniana para detener el suministro occidental, considera un experto
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Kiev recibe suministros europeos a través de Rumanía, razón por la que los ataques rusos contra puertos ucranianos fueron tan implacables, explicó a Sputnik el... 14.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-14T09:40+0000
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Según su opinión, el fin estratégico de estos golpes masivos radica en privar a las tropas de Kiev de la posibilidad de recibir abastos de municiones, equipamiento y combustible provenientes de los países de Europa.También es posible que hayan resultado destruidos nuevos drones submarinos, probablemente de diseño británico y alemán, entre otros, sostuvo.A la vez, indicó que las infraestructuras portuarias de Ucrania están en la mira de las FFAA rusas para suspender el flujo de divisas al presupuesto ucraniano que entra con las exportaciones, como las de cereales."Una vez que cortemos los canales de suministro marítimos, eso significará que se enfrentarán a la derrota sobre el terreno", consideró.Recientemente, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe masivo contra instalaciones portuarias ucranianas utilizadas en beneficio de las tropas de Kiev. Entre los objetivos alcanzados se destacan los puertos Chernomorsk, Yuzhni e Izmail en la región de Odesa, que se perfilan como importantes nodos logísticos en materia del suministro de armamento por parte de los países europeos a Ucrania.Desde Moscú han declarado reiteradamente que el suministro de armas occidentales a Kiev obstaculiza la resolución de la crisis ucraniana e involucra a los países de la OTAN en el conflicto. En este contexto, las autoridades rusas advirtieron que cualquier cargamento que contenga armas destinadas a Ucrania será un objetivo legítimo para el Ejército ruso.
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Rusia ataca infraestructura portuaria ucraniana para detener el suministro occidental, considera un experto
Kiev recibe suministros europeos a través de Rumanía, razón por la que los ataques rusos contra puertos ucranianos fueron tan implacables, explicó a Sputnik el capitán de navío retirado de la Armada rusa, Vasili Dandikin. Asimismo, detalló otros objetivos clave de las Fuerzas Armadas de Rusia de esta ofensiva.
Según su opinión, el fin estratégico de estos golpes masivos radica en privar a las tropas de Kiev de la posibilidad de recibir abastos de municiones, equipamiento y combustible provenientes de los países de Europa.
También es posible que hayan resultado destruidos nuevos drones submarinos, probablemente de diseño británico y alemán, entre otros, sostuvo.
Con ello, "este bombardeo acelerará la liberación de territorios por parte de Rusia y la creación de una segura zona de amortiguación", recalcó.
A la vez, indicó que las infraestructuras portuarias de Ucrania están en la mira de las FFAA rusas para suspender el flujo de divisas al presupuesto ucraniano que entra con las exportaciones, como las de cereales.
"Una vez que cortemos los canales de suministro marítimos, eso significará que se enfrentarán a la derrota sobre el terreno", consideró.
Recientemente, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe masivo
contra instalaciones portuarias ucranianas utilizadas en beneficio de las tropas de Kiev. Entre los objetivos alcanzados se destacan los puertos Chernomorsk, Yuzhni e Izmail
en la región de Odesa, que se perfilan como importantes nodos logísticos en materia del suministro de armamento por parte de los países europeos a Ucrania.
Desde Moscú han declarado reiteradamente que el suministro de armas occidentales a Kiev
obstaculiza la resolución de la crisis ucraniana e involucra a los países de la OTAN en el conflicto. En este contexto, las autoridades rusas advirtieron que cualquier cargamento que contenga armas destinadas a Ucrania será un objetivo legítimo para el Ejército ruso
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