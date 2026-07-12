https://noticiaslatam.lat/20260712/rusia-asesta-otro-golpe-a-la-logistica-militar-de-ucrania-1174257003.html

Rusia asesta otro golpe a la logística militar de Ucrania

Rusia asesta otro golpe a la logística militar de Ucrania

Sputnik Mundo

En la noche del 11 al 12 de julio, las FFAA de Rusia lanzaron ataques con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias en Odesa y... 12.07.2026, Sputnik Mundo

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En particular, fueron golpeados:El centro logístico de la empresa transportista Odtrans dedicada al traslado de cargamentos militares.Dos cargueros y un ferry marítimo que transportaban carga para las FFAA de Ucrania, así como una lancha patrullera de apoyo. Además, en ese mismo puerto fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de una terminal de transbordo utilizado para cargamentos militares, precisa el informe.La víspera, las FFAA de Rusia ya habían sometido a ataques de represalia la infraestructura militar en el sur de Ucrania, así como en su capital, donde fueron alcanzadas empresas dedicadas al desarrollo y la producción de drones.Desde la Defensa de Rusia han declarado en repetidas ocasiones que los bombardeos rusos se dirigen exclusivamente contra objetivos militares y relacionados con el sector militar de Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20260711/desde-fire-point-hasta-puertos-rusia-asesta-golpes-de-represalia-contra-objetivos-militares-en-1174250650.html

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