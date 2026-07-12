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Rusia asesta otro golpe a la logística militar de Ucrania
Rusia asesta otro golpe a la logística militar de Ucrania
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En la noche del 11 al 12 de julio, las FFAA de Rusia lanzaron ataques con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias en Odesa y... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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En particular, fueron golpeados:El centro logístico de la empresa transportista Odtrans dedicada al traslado de cargamentos militares.Dos cargueros y un ferry marítimo que transportaban carga para las FFAA de Ucrania, así como una lancha patrullera de apoyo. Además, en ese mismo puerto fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de una terminal de transbordo utilizado para cargamentos militares, precisa el informe.La víspera, las FFAA de Rusia ya habían sometido a ataques de represalia la infraestructura militar en el sur de Ucrania, así como en su capital, donde fueron alcanzadas empresas dedicadas al desarrollo y la producción de drones.Desde la Defensa de Rusia han declarado en repetidas ocasiones que los bombardeos rusos se dirigen exclusivamente contra objetivos militares y relacionados con el sector militar de Ucrania.
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Rusia asesta otro golpe a la logística militar de Ucrania

06:10 GMT 12.07.2026 (actualizado: 07:14 GMT 12.07.2026)
© Sputnik / El Ministerio de Defensa ruso / Acceder al contenido multimediaLanzamiento de misiles de los sistemas tácticos Iskander-M (archivo)
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En la noche del 11 al 12 de julio, las FFAA de Rusia lanzaron ataques con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias en Odesa y Chernomorsk, en el mar Negro, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.
"Como resultado, fueron alcanzados objetivos de infraestructura portuaria (...) que se utilizaban para descarga y almacenamiento de productos de uso militar y combustible", anunció la Defensa rusa.
En particular, fueron golpeados:
En el puerto de Odesa
El centro logístico de la empresa transportista Odtrans dedicada al traslado de cargamentos militares.
En el puerto de Chernomorsk
Dos cargueros y un ferry marítimo que transportaban carga para las FFAA de Ucrania, así como una lancha patrullera de apoyo. Además, en ese mismo puerto fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de una terminal de transbordo utilizado para cargamentos militares, precisa el informe.
Rusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev - Sputnik Mundo, 1920, 11.07.2026
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Desde Fire Point hasta puertos: Rusia asesta golpes de represalia contra objetivos militares en Ucrania
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La víspera, las FFAA de Rusia ya habían sometido a ataques de represalia la infraestructura militar en el sur de Ucrania, así como en su capital, donde fueron alcanzadas empresas dedicadas al desarrollo y la producción de drones.
Desde la Defensa de Rusia han declarado en repetidas ocasiones que los bombardeos rusos se dirigen exclusivamente contra objetivos militares y relacionados con el sector militar de Ucrania.
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