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Rusia asesta otro golpe a la logística militar de Ucrania
Rusia asesta otro golpe a la logística militar de Ucrania
Sputnik Mundo
En la noche del 11 al 12 de julio, las FFAA de Rusia lanzaron ataques con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias en Odesa y... 12.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-12T06:10+0000
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En particular, fueron golpeados:El centro logístico de la empresa transportista Odtrans dedicada al traslado de cargamentos militares.Dos cargueros y un ferry marítimo que transportaban carga para las FFAA de Ucrania, así como una lancha patrullera de apoyo. Además, en ese mismo puerto fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de una terminal de transbordo utilizado para cargamentos militares, precisa el informe.La víspera, las FFAA de Rusia ya habían sometido a ataques de represalia la infraestructura militar en el sur de Ucrania, así como en su capital, donde fueron alcanzadas empresas dedicadas al desarrollo y la producción de drones.Desde la Defensa de Rusia han declarado en repetidas ocasiones que los bombardeos rusos se dirigen exclusivamente contra objetivos militares y relacionados con el sector militar de Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20260711/desde-fire-point-hasta-puertos-rusia-asesta-golpes-de-represalia-contra-objetivos-militares-en-1174250650.html
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Rusia asesta otro golpe a la logística militar de Ucrania
06:10 GMT 12.07.2026 (actualizado: 07:14 GMT 12.07.2026)
En la noche del 11 al 12 de julio, las FFAA de Rusia lanzaron ataques con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias en Odesa y Chernomorsk, en el mar Negro, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.
"Como resultado, fueron alcanzados objetivos de infraestructura portuaria (...) que se utilizaban para descarga y almacenamiento de productos de uso militar y combustible", anunció la Defensa rusa.
En particular, fueron golpeados:
El centro logístico de la empresa transportista Odtrans dedicada al traslado de cargamentos militares.
En el puerto de Chernomorsk
Dos cargueros y un ferry marítimo que transportaban carga para las FFAA de Ucrania, así como una lancha patrullera de apoyo. Además, en ese mismo puerto fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura de una terminal de transbordo utilizado para cargamentos militares, precisa el informe.
La víspera, las FFAA de Rusia ya habían sometido a ataques de represalia la infraestructura militar en el sur de Ucrania, así como en su capital, donde fueron alcanzadas empresas dedicadas al desarrollo y la producción de drones.
Desde la Defensa de Rusia han declarado en repetidas ocasiones que los bombardeos rusos se dirigen exclusivamente contra objetivos militares y relacionados con el sector militar de Ucrania.
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