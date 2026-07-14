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"Ataques contra Irán cesarán cuando yo diga 'basta'", asegura Trump
"Ataques contra Irán cesarán cuando yo diga 'basta'", asegura Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo énfasis en que la ofensiva contra el país persa aún seguirá en pie. 14.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-14T22:29+0000
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De igual manera, rechazó dar detalles sobre si planea enviar tropas estadounidenses a la isla iraní de Kharg (sur). "No puedo decirles eso porque, si lo hiciera, sería una tontería, ¿verdad?", precisó.
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"Ataques contra Irán cesarán cuando yo diga 'basta'", asegura Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo énfasis en que la ofensiva contra el país persa aún seguirá en pie.
"
Los ataques [contra Teherán] cesarán cuando yo diga 'basta'", dijo para un medio occidental.
De igual manera, rechazó dar detalles sobre si planea
enviar tropas estadounidenses a la isla iraní de Kharg (sur).
"No puedo decirles eso porque, si lo hiciera, sería una tontería, ¿verdad?", precisó.
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