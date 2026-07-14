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"Ataques contra Irán cesarán cuando yo diga 'basta'", asegura Trump

"Ataques contra Irán cesarán cuando yo diga 'basta'", asegura Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo énfasis en que la ofensiva contra el país persa aún seguirá en pie. 14.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-14T22:29+0000

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De igual manera, rechazó dar detalles sobre si planea enviar tropas estadounidenses a la isla iraní de Kharg (sur). "No puedo decirles eso porque, si lo hiciera, sería una tontería, ¿verdad?", precisó.

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