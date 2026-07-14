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"Ataques contra Irán cesarán cuando yo diga 'basta'", asegura Trump
"Ataques contra Irán cesarán cuando yo diga 'basta'", asegura Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo énfasis en que la ofensiva contra el país persa aún seguirá en pie. 14.07.2026, Sputnik Mundo
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De igual manera, rechazó dar detalles sobre si planea enviar tropas estadounidenses a la isla iraní de Kharg (sur). "No puedo decirles eso porque, si lo hiciera, sería una tontería, ¿verdad?", precisó.
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"Ataques contra Irán cesarán cuando yo diga 'basta'", asegura Trump

22:29 GMT 14.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 14.07.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo énfasis en que la ofensiva contra el país persa aún seguirá en pie.

"Los ataques [contra Teherán] cesarán cuando yo diga 'basta'", dijo para un medio occidental.

De igual manera, rechazó dar detalles sobre si planea enviar tropas estadounidenses a la isla iraní de Kharg (sur).
"No puedo decirles eso porque, si lo hiciera, sería una tontería, ¿verdad?", precisó.
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