Se suman 157 fallecimientos al saldo fatal del doblete sísmico en Venezuela: van 4.490 en total

En tanto, el legislador detalló que el número de heridos se mantiene en 16.740, esto mientras continúa llegando la ayuda humanitaria a Venezuela, así como las labores para la recomposición del país, que registró severas afectaciones en distintos puntos del territorio.Los movimientos telúricos han dejado a cerca de 18.000 personas sin viviendas, según cifras oficiales. Además, un total de 190 edificios colapsaron, mientras que otros 856 reportan afectaciones.Rodríguez destacó que han sido atendidas 120.794 familias, así como fueron instalados 108 campamentos.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, compartió la actualización diaria del saldo que han dejado hasta el momento los dos terremotos de magnitud superior a 7 que impactaron al país sudamericano recientemente.
En tanto, el legislador detalló que el número de heridos se mantiene en 16.740, esto mientras continúa llegando la ayuda humanitaria a Venezuela, así como las labores para la recomposición del país, que registró severas afectaciones en distintos puntos del territorio.
Los movimientos telúricos han dejado a cerca de 18.000 personas sin viviendas, según cifras oficiales. Además, un total de 190 edificios colapsaron, mientras que otros 856 reportan afectaciones.