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Se suman 157 fallecimientos al saldo fatal del doblete sísmico en Venezuela: van 4.490 en total
Se suman 157 fallecimientos al saldo fatal del doblete sísmico en Venezuela: van 4.490 en total
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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, compartió la actualización diaria del saldo que han dejado hasta el momento los dos... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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En tanto, el legislador detalló que el número de heridos se mantiene en 16.740, esto mientras continúa llegando la ayuda humanitaria a Venezuela, así como las labores para la recomposición del país, que registró severas afectaciones en distintos puntos del territorio.Los movimientos telúricos han dejado a cerca de 18.000 personas sin viviendas, según cifras oficiales. Además, un total de 190 edificios colapsaron, mientras que otros 856 reportan afectaciones.Rodríguez destacó que han sido atendidas 120.794 familias, así como fueron instalados 108 campamentos.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
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Se suman 157 fallecimientos al saldo fatal del doblete sísmico en Venezuela: van 4.490 en total

22:58 GMT 12.07.2026
© AP Photo / Ariana CubillosLos vecinos rebuscan entre los escombros dos días después de que un terremoto sacudiera La Guaira, en Venezuela
Los vecinos rebuscan entre los escombros dos días después de que un terremoto sacudiera La Guaira, en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, compartió la actualización diaria del saldo que han dejado hasta el momento los dos terremotos de magnitud superior a 7 que impactaron al país sudamericano recientemente.
En tanto, el legislador detalló que el número de heridos se mantiene en 16.740, esto mientras continúa llegando la ayuda humanitaria a Venezuela, así como las labores para la recomposición del país, que registró severas afectaciones en distintos puntos del territorio.

Los movimientos telúricos han dejado a cerca de 18.000 personas sin viviendas, según cifras oficiales. Además, un total de 190 edificios colapsaron, mientras que otros 856 reportan afectaciones.
Ayuda humanitaria desde Rusia para los afectados por el terremoto en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
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Llega a Venezuela el segundo cargamento de ayuda humanitaria rusa para los afectados por sismos
13:19 GMT
Rodríguez destacó que han sido atendidas 120.794 familias, así como fueron instalados 108 campamentos.
Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
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