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Rusia responderá con mayor fuerza a todo ataque contra su territorio, advierte Putin | Video

Rusia responderá con mayor fuerza a todo ataque contra su territorio, advierte Putin | Video

Sputnik Mundo

Las respuestas del país euroasiático a cualquier ataque contra su territorio serán simétricas y varias veces más potentes, declaró el presidente ruso, Vladímir... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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Con ello, Putin señaló que, a pesar de todos los intentos de ciertas fuerzas agresivas de Occidente por crear obstáculos al país euroasiático, este se mantiene unido y sigue desarrollándose. Según el jefe de Estado, Rusia está impulsando su economía y logrando nuevos avances en el sector de la industria de defensa."Por eso, sin duda, nos espera una victoria", sentenció.En este sentido, recalcó que la fuerza de los rusos radica en que siempre superan todas las dificultades y los miedos, al mismo tiempo que enfatizó que los soldados rusos avanzan en la zona de la operación militar especial en Ucrania."Nuestra fuerza reside en que siempre superamos todas las dificultades y todos los miedos, y eso nos hace más fuertes. Y precisamente por eso, sin duda alguna, siempre avanzamos y seguiremos avanzando únicamente hacia adelante", acentuó.

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Rusia sigue adelante a pesar de la presión de los rusófobos en Occidente, destaca Putin Sputnik Mundo Rusia sigue adelante a pesar de la presión de los rusófobos en Occidente, destaca Putin 2026-07-13T17:07+0000 true PT1M03S

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