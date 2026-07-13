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Rusia responderá con mayor fuerza a todo ataque contra su territorio, advierte Putin | Video
Rusia responderá con mayor fuerza a todo ataque contra su territorio, advierte Putin | Video
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Las respuestas del país euroasiático a cualquier ataque contra su territorio serán simétricas y varias veces más potentes, declaró el presidente ruso, Vladímir... 13.07.2026, Sputnik Mundo
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Con ello, Putin señaló que, a pesar de todos los intentos de ciertas fuerzas agresivas de Occidente por crear obstáculos al país euroasiático, este se mantiene unido y sigue desarrollándose. Según el jefe de Estado, Rusia está impulsando su economía y logrando nuevos avances en el sector de la industria de defensa."Por eso, sin duda, nos espera una victoria", sentenció.En este sentido, recalcó que la fuerza de los rusos radica en que siempre superan todas las dificultades y los miedos, al mismo tiempo que enfatizó que los soldados rusos avanzan en la zona de la operación militar especial en Ucrania."Nuestra fuerza reside en que siempre superamos todas las dificultades y todos los miedos, y eso nos hace más fuertes. Y precisamente por eso, sin duda alguna, siempre avanzamos y seguiremos avanzando únicamente hacia adelante", acentuó.
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Rusia sigue adelante a pesar de la presión de los rusófobos en Occidente, destaca Putin
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Rusia responderá con mayor fuerza a todo ataque contra su territorio, advierte Putin | Video
17:07 GMT 13.07.2026 (actualizado: 18:05 GMT 13.07.2026)
Las respuestas del país euroasiático a cualquier ataque contra su territorio serán simétricas y varias veces más potentes, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su intervención en el foro '¡Todo por la victoria!'. Además, destacó que Rusia sigue adelante a pesar de la presión proveniente de Occidente.
"No importa dónde intenten lanzar ataques contra el territorio de Rusia. Responderemos de la misma manera, pero varias veces más fuerte", precisó.
Con ello, Putin señaló que, a pesar de todos los intentos de ciertas fuerzas agresivas de Occidente por crear obstáculos al país euroasiático, este se mantiene unido y sigue desarrollándose. Según el jefe de Estado, Rusia está impulsando su economía y logrando nuevos avances en el sector de la industria de defensa.
"Por eso, sin duda, nos espera una victoria", sentenció.
En este sentido, recalcó que la fuerza de los rusos radica en que siempre superan todas las dificultades y los miedos, al mismo tiempo que enfatizó que los soldados rusos avanzan en la zona de la operación militar especial en Ucrania.
"Nuestra fuerza reside en que siempre superamos todas las dificultades y todos los miedos, y eso nos hace más fuertes. Y precisamente por eso, sin duda alguna, siempre avanzamos y seguiremos avanzando únicamente hacia adelante", acentuó.