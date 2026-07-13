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Rusia ataca infraestructura militar de Ucrania y derriba 926 drones ucranianos en un día de combates

Rusia ataca infraestructura militar de Ucrania y derriba 926 drones ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas asestaron golpes contra infraestructuras militares pertenecientes al Ejército ucraniano en la última jornada de la operación militar... 13.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-13T12:01+0000

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Durante la última jornada, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 385 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 95 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas aéreas, al igual que derribó 926 drones. Con ello, las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron una lancha no tripulada enemiga.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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