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Rusia ataca infraestructura militar de Ucrania y derriba 926 drones ucranianos en un día de combates
Rusia ataca infraestructura militar de Ucrania y derriba 926 drones ucranianos en un día de combates
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Las Fuerzas Armadas rusas asestaron golpes contra infraestructuras militares pertenecientes al Ejército ucraniano en la última jornada de la operación militar... 13.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-13T12:01+0000
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Durante la última jornada, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 385 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 95 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas aéreas, al igual que derribó 926 drones. Con ello, las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron una lancha no tripulada enemiga.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia ataca infraestructura militar de Ucrania y derriba 926 drones ucranianos en un día de combates
Las Fuerzas Armadas rusas asestaron golpes contra infraestructuras militares pertenecientes al Ejército ucraniano en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió más de 1.400 militares.
"Las FFAA rusas alcanzaron instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por el Ejército de Ucrania, lugares de almacenamiento y fabricación de aeronaves no tripuladas de largo alcance, depósitos de combustibles, lubricantes y municiones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", detalla la entidad catrense.
Durante la última jornada, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 385 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 95 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.
La defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas aéreas, al igual que derribó 926 drones. Con ello, las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron una lancha no tripulada enemiga.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 180.451 drones, 665 sistemas de misiles antiaéreos, 30.143 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.757 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.747 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.376 vehículos militares especiales.
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