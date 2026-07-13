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¿Por qué el 'soft power' es vital para que China continúe su ascenso global?

¿Por qué el 'soft power' es vital para que China continúe su ascenso global?

Sputnik Mundo

Gracias a empresas de confianza, una cultura creativa y éxitos deportivos recientes, el gigante asiático está sentando las bases para ejercer una mayor... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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El artículo señala que los ciudadanos europeos se encuentran reconsiderando con qué potencias deben aliarse en un mundo cada vez más incierto. Según una encuesta realizada por la consultora Public First en 24 países de la Unión Europea, la opinión pública está profundamente dividida: mientras algunos países se inclinan por estrechar lazos con China y otros prefieren a Estados Unidos, el resto se mantiene indeciso. Esta fragmentación, afirma el diario, refleja que el liderazgo internacional ya no depende exclusivamente de factores económicos o geopolíticos, sino también de la reputación y la confianza que cada nación proyecta.En este contexto, el diario destaca que Pekín ha intentado posicionarse como un socio a largo plazo mucho más estable y fiable que Washington, cuya política exterior es percibida como cada vez más impredecible. Para el periódico, este escenario resalta la enorme relevancia del soft power (poder blando), definido como la capacidad que tiene un país para moldear preferencias, inspirar admiración y ganarse la simpatía del resto del mundo. A diferencia del poder duro, el poder blando no se impone, sino que se construye a través de la confianza y el respeto mutuo.La publicación subraya que estas percepciones son cruciales en la práctica, ya que las personas no eligen dónde viajar, estudiar, invertir o establecer alianzas basándose únicamente en las oportunidades económicas, sino también en la imagen emocional y cultural que tienen de una nación. En ese sentido, el South China Morning Post señala que el auténtico poder blando no se decreta mediante proclamaciones gubernamentales, sino que se desarrolla de manera orgánica a través de las experiencias individuales, el turismo y las conexiones humanas cotidianas.Al respecto, el diario sentencia que, tras cuatro décadas de un impresionante crecimiento que ha consolidado a China como la segunda economía mundial y líder en innovación e infraestructura, el gigante asiático se enfrenta a un nuevo reto. A medida que su rol internacional se expande, en un mundo cada vez más multipolar, su verdadera influencia global dependerá cada vez más de la forma en que el mundo experimente e interactúe con sus empresas, sus universidades, su cultura y sus propios ciudadanos.

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