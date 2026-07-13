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El FSB ruso frustra un ataque ucraniano a gran escala con drones FPV contra los aeródromos rusos

El FSB ruso frustra un ataque ucraniano a gran escala con drones FPV contra los aeródromos rusos

Sputnik Mundo

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso informa frustrar un ataque de Kiev a gran escala con drones FPV contra los aeródromos rusos Ukrainka (región de... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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Los servicios de inteligencia ucranianos utilizaron drones y aerostatos para desplegar drones FPV equipados con módulos de control de red neuronal resistentes a la guerra electrónica, —fabricados en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Suecia— en la región de Briansk.Los cuerpos de seguridad rusos, sostiene la nota, se enteraron a tiempo del plan y en todo momento estuvieron vigilando y documentando su ejecución.Los presuntos autores materiales y sus cómplices fueron detenidos, añadió el organismo.Durante los registros se intervinieron un total de 24 drones FPV. También fueron incautados dos estaciones terrestres móviles para el control de drones mediante canales satelitales, celulares, Wi-Fi y radiofrecuencia. Dichos puestos de mando estaban equipados con sistemas de autodestrucción que contenían 250 gramos de explosivos por unidad.

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