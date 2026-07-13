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El costo del petróleo se dispara por los ataques estadounidenses contra Irán
El costo del petróleo se dispara por los ataques estadounidenses contra Irán
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La cotización del crudo Brent subió cerca de dos dólares, en medio de informes sobre ataques estadounidenses contra Irán, según datos de negociación. 13.07.2026, Sputnik Mundo
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A las 22:21 GMT de este 12 de julio, el precio de los futuros de septiembre del Brent subió bruscamente hasta los 78 dólares por barril, en comparación con el cierre anterior de 76,01 dólares. El precio de los futuros del WTI de agosto subió a 73,79 dólares desde los 71,41 dólares por barril.El Comando Central de Estados Unidos informó que, por orden del presidente Donald Trump, se comenzaron nuevos ataques contra Irán. Momentos antes, las autoridades del país persa reiteraron que el tránsito por el estrecho de Ormuz permanece suspendido.
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El costo del petróleo se dispara por los ataques estadounidenses contra Irán

03:53 GMT 13.07.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Acceder al contenido multimediaProducción de petróleo en Tatarstán, Rusia
Producción de petróleo en Tatarstán, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
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La cotización del crudo Brent subió cerca de dos dólares, en medio de informes sobre ataques estadounidenses contra Irán, según datos de negociación.
A las 22:21 GMT de este 12 de julio, el precio de los futuros de septiembre del Brent subió bruscamente hasta los 78 dólares por barril, en comparación con el cierre anterior de 76,01 dólares.
Un F-16 estadounidense cargando combustible - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
Internacional
EEUU lanza una nueva ola de ataques contra Irán, la cuarta en lo que va de la semana
ayer, 22:53 GMT
El precio de los futuros del WTI de agosto subió a 73,79 dólares desde los 71,41 dólares por barril.

El Comando Central de Estados Unidos informó que, por orden del presidente Donald Trump, se comenzaron nuevos ataques contra Irán. Momentos antes, las autoridades del país persa reiteraron que el tránsito por el estrecho de Ormuz permanece suspendido.
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