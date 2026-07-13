El costo del petróleo se dispara por los ataques estadounidenses contra Irán
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Acceder al contenido multimediaProducción de petróleo en Tatarstán, Rusia
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La cotización del crudo Brent subió cerca de dos dólares, en medio de informes sobre ataques estadounidenses contra Irán, según datos de negociación.
A las 22:21 GMT de este 12 de julio, el precio de los futuros de septiembre del Brent subió bruscamente hasta los 78 dólares por barril, en comparación con el cierre anterior de 76,01 dólares.
El precio de los futuros del WTI de agosto subió a 73,79 dólares desde los 71,41 dólares por barril.
El Comando Central de Estados Unidos informó que, por orden del presidente Donald Trump, se comenzaron nuevos ataques contra Irán. Momentos antes, las autoridades del país persa reiteraron que el tránsito por el estrecho de Ormuz permanece suspendido.
El Comando Central de Estados Unidos informó que, por orden del presidente Donald Trump, se comenzaron nuevos ataques contra Irán. Momentos antes, las autoridades del país persa reiteraron que el tránsito por el estrecho de Ormuz permanece suspendido.
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