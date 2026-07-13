EEUU da por concluidos los recientes ataques contra Irán y afirma que golpeó "decenas de objetivos"

De acuerdo con las autoridades, se atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, así como pequeñas embarcaciones iraníes, esto mediante el uso de aviones de combate, buques de guerra, además de drones aéreos y marítimos de ataque unidireccional.Las noticias llegan después de que EEUU e Irán reanudaran las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas tras la firma por los presidentes de los dos países del memorando de entendimiento, que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
El Comando Central estadounidense afirmó a través de redes sociales que los ataques de la actual jornada tuvieron como objetivo "debilitar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz".
"El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial. Irán no lo controla", aseguró el Comando.
De acuerdo con las autoridades, se atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, así como pequeñas embarcaciones iraníes, esto mediante el uso de aviones de combate, buques de guerra, además de drones aéreos y marítimos de ataque unidireccional.
Las noticias llegan después de que EEUU e Irán reanudaran las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas tras la firma por los presidentes de los dos países del memorando de entendimiento, que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).