https://noticiaslatam.lat/20260713/eeuu-da-por-concluidos-los-recientes-ataques-contra-iran-y-afirma-que-golpeo-decenas-de-objetivos-1174261949.html

EEUU da por concluidos los recientes ataques contra Irán y afirma que golpeó "decenas de objetivos"

EEUU da por concluidos los recientes ataques contra Irán y afirma que golpeó "decenas de objetivos"

Sputnik Mundo

El Comando Central estadounidense afirmó a través de redes sociales que los ataques de la actual jornada tuvieron como objetivo "debilitar la capacidad de Irán... 13.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-13T03:59+0000

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De acuerdo con las autoridades, se atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, así como pequeñas embarcaciones iraníes, esto mediante el uso de aviones de combate, buques de guerra, además de drones aéreos y marítimos de ataque unidireccional.Las noticias llegan después de que EEUU e Irán reanudaran las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas tras la firma por los presidentes de los dos países del memorando de entendimiento, que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

https://noticiaslatam.lat/20260713/el-costo-del-petroleo-se-dispara-por-los-ataques-estadounidenses-contra-iran-1174261719.html

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