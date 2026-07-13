EEUU emprende la tercera ola consecutiva de ataques contra Irán

Momentos antes, el presidente estadounidense anunció que continuaría la ofensiva contra el país persa tanto hoy como mañana, además de asegurar que el memorándum de entendimiento entre ambas naciones fue "una prueba". Esta ofensiva es la más reciente muestra de la escalada por parte de Estados Unidos y una nueva violación del alto el fuego.
El Comando Central estadounidense informó a través de redes sociales que los ataques tienen como objetivo "infligir un alto costo" a las fuerzas iraníes y debilitar su capacidad para atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.
Momentos antes, el presidente estadounidense anunció que continuaría la ofensiva contra el país persa tanto hoy como mañana, además de asegurar que el memorándum de entendimiento entre ambas naciones fue "una prueba".