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EEUU emprende la tercera ola consecutiva de ataques contra Irán
EEUU emprende la tercera ola consecutiva de ataques contra Irán
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El Comando Central estadounidense informó a través de redes sociales que los ataques tienen como objetivo "infligir un alto costo" a las fuerzas iraníes y... 13.07.2026, Sputnik Mundo
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Momentos antes, el presidente estadounidense anunció que continuaría la ofensiva contra el país persa tanto hoy como mañana, además de asegurar que el memorándum de entendimiento entre ambas naciones fue "una prueba". Esta ofensiva es la más reciente muestra de la escalada por parte de Estados Unidos y una nueva violación del alto el fuego.
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EEUU emprende la tercera ola consecutiva de ataques contra Irán

22:54 GMT 13.07.2026
© Foto : X - @CENTCOMUn avión de combate F-35A de la Fuerza Aérea de EEUU
Un avión de combate F-35A de la Fuerza Aérea de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
© Foto : X - @CENTCOM
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El Comando Central estadounidense informó a través de redes sociales que los ataques tienen como objetivo "infligir un alto costo" a las fuerzas iraníes y debilitar su capacidad para atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.
Momentos antes, el presidente estadounidense anunció que continuaría la ofensiva contra el país persa tanto hoy como mañana, además de asegurar que el memorándum de entendimiento entre ambas naciones fue "una prueba".
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
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EEUU restablece el bloqueo naval contra Irán, anuncia Trump
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Esta ofensiva es la más reciente muestra de la escalada por parte de Estados Unidos y una nueva violación del alto el fuego.
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