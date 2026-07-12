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Rusia ataca la logística militar de Ucrania y abate más de 1.400 soldados en un día de combates

Rusia ataca la logística militar de Ucrania y abate más de 1.400 soldados en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia asestaron un nuevo golpe a los puertos de Ucrania que se utilizan con fines militares, informó el Ministerio de Defensa ruso. Con respecto a... 12.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-12T12:21+0000

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Durante la última jornada, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 495 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 55 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 185 militares. La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas aéreas y derribó 585 drones.Por otra parte, las FFAA rusas bombardearon instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por el Ejército de Ucrania, lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas. Entre otros, fueron atacadas la infraestructura portuaria y los buques en Odesa y Chernomorsk.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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