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Rusia ataca la logística militar de Ucrania y abate más de 1.400 soldados en un día de combates
Rusia ataca la logística militar de Ucrania y abate más de 1.400 soldados en un día de combates
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Las FFAA de Rusia asestaron un nuevo golpe a los puertos de Ucrania que se utilizan con fines militares, informó el Ministerio de Defensa ruso. Con respecto a... 12.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-12T12:21+0000
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Durante la última jornada, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 495 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 55 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 185 militares. La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas aéreas y derribó 585 drones.Por otra parte, las FFAA rusas bombardearon instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por el Ejército de Ucrania, lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas. Entre otros, fueron atacadas la infraestructura portuaria y los buques en Odesa y Chernomorsk.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia ataca la logística militar de Ucrania y abate más de 1.400 soldados en un día de combates
Las FFAA de Rusia asestaron un nuevo golpe a los puertos de Ucrania que se utilizan con fines militares, informó el Ministerio de Defensa ruso. Con respecto a las bajas del Ejército ucraniano, la entidad castrense las estima en 1.465 efectivos en las últimas 24 horas de combates.
Durante la última jornada, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 495 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 55 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 185 militares. La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas aéreas y derribó 585 drones.
Por otra parte, las FFAA rusas bombardearon instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por el Ejército de Ucrania, lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas.
Entre otros, fueron atacadas la infraestructura portuaria y los buques en Odesa y Chernomorsk.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 179.525 drones, 665 sistemas de misiles antiaéreos, 30.128 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.756 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.735 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.299 vehículos militares especiales.
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