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EEUU afirma que golpeó 140 objetivos militares de Irán en la más reciente ola de ataques

EEUU afirma que golpeó 140 objetivos militares de Irán en la más reciente ola de ataques

Sputnik Mundo

Estados Unidos dio por concluida otra ronda de ataques contra Irán, la tercera en esta semana, y elevó a más de 300 el número de objetivos alcanzados en estos... 12.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la tercera ola de ataques contra Irán en lo que va de la semana se dirigió contra 140 objetivos militares, en específico emplazamientos de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicación, así como puestos de vigilancia costera.Previamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado temporalmente, acusando una "injerencia extranjera ilegal".

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