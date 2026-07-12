EEUU afirma que golpeó 140 objetivos militares de Irán en la más reciente ola de ataques

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la tercera ola de ataques contra Irán en lo que va de la semana se dirigió contra 140 objetivos militares, en específico emplazamientos de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicación, así como puestos de vigilancia costera.Previamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado temporalmente, acusando una "injerencia extranjera ilegal".
Estados Unidos dio por concluida otra ronda de ataques contra Irán, la tercera en esta semana, y elevó a más de 300 el número de objetivos alcanzados en estos bombardeos, según informó el Comando Central.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la tercera ola de ataques contra Irán en lo que va de la semana se dirigió contra 140 objetivos militares, en específico emplazamientos de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicación, así como puestos de vigilancia costera.
"Durante tres noches de ataques esta semana, el CENTCOM ha atacado más de 300 objetivos por orden del comandante en jefe para debilitar la capacidad de Irán de atacar a marineros civiles y buques mercantes que transitan libremente por el estrecho [de Ormuz]", ahondó el Comando en un mensaje publicado en redes sociales.
Previamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado temporalmente, acusando una "injerencia extranjera ilegal".
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