https://noticiaslatam.lat/20260711/se-llevara-a-cabo-sin-falta-el-lider-supremo-de-iran-jura-vengar-a-ali-jamenei-1174252767.html

"Se llevará a cabo sin falta": el líder supremo de Irán jura vengar a Alí Jameneí

"Se llevará a cabo sin falta": el líder supremo de Irán jura vengar a Alí Jameneí

Sputnik Mundo

El asesinato del antiguo líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, debe ser vengado, declaró su hijo y sucesor en el cargo, Mojtabá Jameneí, en un... 11.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-11T18:59+0000

2026-07-11T18:59+0000

2026-07-11T18:59+0000

defensa

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

política

alí jameneí

mojtabá jameneí

irán

eeuu

teherán

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0b/1174252605_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff85450656a845d28e020e12074a921a.jpg

También recalcó que la venganza es una exigencia del pueblo iraní y aseveró que "se llevará a cabo sin falta". Además, destacó la participación de decenas de millones de personas en los homenajes y actos fúnebres del ayatolá Alí Jameneí, fallecido el 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán."Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la participación grandiosa e histórica de decenas de millones de personas en diversas ciudades de Irán e Irak, especialmente en Teherán, Qom, Náyaf, Kerbala y Mashhad", precisó.Los actos de despedida del fallecido ayatolá Alí Jameneí se prolongaron desde el 3 de julio hasta el 9 de julio. Sus restos recibieron sepultura en su ciudad natal de Mashhad, en el mausoleo del Imán Reza. Más de 40 millones de personas participaron en las exequias, según medios nacionales.

https://noticiaslatam.lat/20260711/teheran-no-negociara-con-washington-hasta-que-eeuu-cambie-su-enfoque-afirman-medios-1174251942.html

irán

eeuu

teherán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 escalada entre eeuu, israel e irán, política, alí jameneí, mojtabá jameneí, irán, eeuu, teherán, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio