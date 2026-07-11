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"Se llevará a cabo sin falta": el líder supremo de Irán jura vengar a Alí Jameneí
"Se llevará a cabo sin falta": el líder supremo de Irán jura vengar a Alí Jameneí
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El asesinato del antiguo líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, debe ser vengado, declaró su hijo y sucesor en el cargo, Mojtabá Jameneí, en un... 11.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-11T18:59+0000
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También recalcó que la venganza es una exigencia del pueblo iraní y aseveró que "se llevará a cabo sin falta". Además, destacó la participación de decenas de millones de personas en los homenajes y actos fúnebres del ayatolá Alí Jameneí, fallecido el 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán."Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la participación grandiosa e histórica de decenas de millones de personas en diversas ciudades de Irán e Irak, especialmente en Teherán, Qom, Náyaf, Kerbala y Mashhad", precisó.Los actos de despedida del fallecido ayatolá Alí Jameneí se prolongaron desde el 3 de julio hasta el 9 de julio. Sus restos recibieron sepultura en su ciudad natal de Mashhad, en el mausoleo del Imán Reza. Más de 40 millones de personas participaron en las exequias, según medios nacionales.
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"Se llevará a cabo sin falta": el líder supremo de Irán jura vengar a Alí Jameneí
El asesinato del antiguo líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, debe ser vengado, declaró su hijo y sucesor en el cargo, Mojtabá Jameneí, en un comunicado. En su mensaje, también destacó la multitudinaria participación en las ceremonias fúnebres de su padre.
"Juramos vengar a los asesinos criminales por su sangre inocente derramada y por la sangre de todos los mártires de estas dos guerras [el conflicto de junio de 2025 y las hostilidades de 2026]", señaló.
También recalcó que la venganza es una exigencia del pueblo iraní
y aseveró que "se llevará a cabo sin falta"
. Además, destacó la participación de decenas de millones de personas en los homenajes y actos fúnebres del ayatolá Alí Jameneí, fallecido el 28 de febrero tras el ataque conjunto
de Estados Unidos e Israel contra Teherán.
"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la participación grandiosa e histórica de decenas de millones de personas en diversas ciudades de Irán e Irak, especialmente en Teherán, Qom, Náyaf, Kerbala y Mashhad", precisó.
Los actos de despedida del fallecido ayatolá Alí Jameneí se prolongaron desde el 3 de julio hasta el 9 de julio. Sus restos recibieron sepultura en su ciudad natal de Mashhad, en el mausoleo del Imán Reza. Más de 40 millones de personas participaron en las exequias, según medios nacionales.
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