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Rusia libera una localidad y abate más de 1.400 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y abate más de 1.400 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas liberaron una localidad en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En... 11.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-11T12:18+0000

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Según el informe, la liberación de Báchevsk "contribuye a la ampliación de la zona de seguridad a lo largo de la frontera con Kursk y al fortalecimiento de las posiciones del grupo de fuerzas Norte en la dirección de Sumi".Durante la última jornada, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a hasta de 215 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 455 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 70 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 175 militares.A la vez, las FFAA rusas alcanzaron instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por el Ejército de Ucrania, lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Mientras tanto, la defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas aéreas, dos misiles de crucero de largo alcance, al igual que derribó 445 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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