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La reconstrucción en Venezuela "va a contribuir a repuntar" la economía nacional, anticipa un experto

La reconstrucción en Venezuela "va a contribuir a repuntar" la economía nacional, anticipa un experto

Sputnik Mundo

Mientras las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifran en 6.700 millones de dólares las pérdidas económicas causadas... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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Analistas consultados por Sputnik ofrecen un panorama para el país sudamericano en el que la reconstrucción podría, paradójicamente, convertirse en un catalizador del crecimiento, siempre que se supere el escollo del bloqueo financiero internacional.¿Es correcto el cálculo de la ONU?Una de las principales inquietudes tras la tragedia en Venezuela es si la racha de 21 trimestres consecutivos de crecimiento que venía registrando la economía nacional se detendrá. En diálogo con Sputnik, el economista Luis Enrique Gavazut descartó este escenario y señaló que las proyecciones de organismos como la ONU contienen estimaciones que no corresponden con la realidad sobre el terreno, lo que desdibuja el impacto real sobre los motores productivos."Ellos estiman que el sector hidrocarburos se iba a ver afectado por un valor de 1.000 millones de dólares y ya se sabe que este sector no fue afectado en lo absoluto. También estiman 5.000 millones en telecomunicaciones, pero ya sabemos que no se vio impactado en semejante magnitud; la reconexión está recuperada en gran medida", añadió.Gavazut contrasta estas proyecciones con cálculos de expertos locales, que cifran los daños reales en infraestructura y vivienda en una horquilla de entre 7.500 y 20.000 millones de dólares. "Habrá que ver, una vez que se hagan los estudios técnicos sobre el terreno, cuánto es realmente la magnitud del daño", subraya, dejando entrever que el aparato productivo no está en cuidados intensivos, sino listo para una nueva fase de expansión.Dos visiones, un mismo motorDonde Gavazut ve un mantenimiento del ciclo alcista, el economista Nelson Ford introduce un matiz de realismo técnico. Bajo el enfoque de las "expectativas racionales", el analista ajusta las proyecciones a la baja, sin dibujar un escenario catastrófico."Hablando responsablemente, si continuamos con las medidas coercitivas unilaterales, nuestras perspectivas apuntan a un 6 o 7%", afirmó, una cifra que, si bien es inferior al 9% o 10% que se aspiraba, sigue siendo un dato positivo en el contexto regional. "La cifra óptima, que implicaría el levantamiento de sanciones, podría llegar a un tope de 9%", añadió.Ambos economistas, sin embargo, convergen en un punto clave: el efecto dinamizador de la reconstrucción. Gavazut valora positivamente las medidas de la Gran Misión Venezuela Renace, como la prohibición de exportar materiales de construcción o la subvención de créditos hipotecarios."Eso a lo que se dirige fundamentalmente es a la reanimación acelerada del sector construcción, que es el sector con mayor capacidad de generación de empleo y efecto multiplicador", explicó. En su análisis, esta inyección no solo paliará la crisis, sino que "va a contribuir a repuntar el Producto Interno Bruto, incluso en niveles superiores a los que se venían observando".Ford, por su parte, detalla la ingeniería financiera detrás de esa reactivación, haciendo hincapié en la necesidad de un sistema de pagos flexible. "Se va a oxigenar la balanza comercial sí y solo sí los ejecutores de políticas públicas crean alianzas estratégicas", advierte, señalando la importancia de la banca pública y la posible activación de un banco corresponsal norteamericano para generar confianza en los acreedores.La deuda y el bloqueoEl talón de Aquiles del optimismo reconstruccionista es la liquidez. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamado directo al Banco de Inglaterra para que libere el oro venezolano, valorado en unos 1.900 millones de dólares, y ha instado a levantar las sanciones. En este punto, Gavazut considera que si a Venezuela se le devuelven los activos bloqueados "en cuentas bancarias, fideicomisos y fondos multilaterales, no tendría que recurrir a ni un solo centavo de endeudamiento externo para superar el esfuerzo de reconstrucción".El economista pondera con escepticismo el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar Derechos Especiales de Giro, recordando el episodio de la pandemia de SARS-CoV-2: "Venezuela solicitó desesperadamente al Fondo que le asignara sus recursos para combatir el COVID-19 y no le fue autorizado. Es una cosa lamentable.Sobre la reestructuración de la deuda externa, las cifras pendulan entre los 140.000 millones de dólares que menciona Ford y los 240.000 millones que se han filtrado a la opinión pública, aunque Gavazut insiste en que la cifra real ronda los 150.000-190.000 millones, y que la mayor parte es "interés sobre interés" generado por la imposibilidad de pagar debido a las sanciones.Ford, con una mirada complementaria, apela a la diversificación de alianzas. Si el FMI no flexibiliza sus criterios, "tenemos alternativas con socios estratégicos", apunta, mirando al BRICS y la arquitectura financiera que esquiva el sistema SWIFT.

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