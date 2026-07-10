Aumenta el número de fallecidos en Venezuela por los sismos a más de 4.000

Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico". Delcy Rodríguez, presidenta encargada, declaró el estado de emergencia nacional, suspendió servicios básicos y educativos, y militarizó La Guaira, tras declararla área de desastre.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó además que el número de heridos por los dos sismos que azotaron al país sudamericano se mantiene en 16.740, mientras que el de personas rescatadas sigue en 6.462.
Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".