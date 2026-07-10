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Aumenta el número de fallecidos en Venezuela por los sismos a más de 4.000
Aumenta el número de fallecidos en Venezuela por los sismos a más de 4.000
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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó además que el número de heridos por los dos sismos que azotaron al país sudamericano... 10.07.2026, Sputnik Mundo
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Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico". Delcy Rodríguez, presidenta encargada, declaró el estado de emergencia nacional, suspendió servicios básicos y educativos, y militarizó La Guaira, tras declararla área de desastre.
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Aumenta el número de fallecidos en Venezuela por los sismos a más de 4.000

22:26 GMT 10.07.2026 (actualizado: 22:29 GMT 10.07.2026)
© AP Photo / Fernando VergaraLos vecinos caminan entre los escombros dos días después de que los terremotos azotaran Catia La Mar, en Venezuela
Los vecinos caminan entre los escombros dos días después de que los terremotos azotaran Catia La Mar, en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó además que el número de heridos por los dos sismos que azotaron al país sudamericano se mantiene en 16.740, mientras que el de personas rescatadas sigue en 6.462.
Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
La devastación en el norte de Venezuela, especialmente en La Guaira, es grave. - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2026
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"Los recursos bloqueados deben volver para reconstruir Venezuela", afirma vicepresidente sectorial de Planificación
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada, declaró el estado de emergencia nacional, suspendió servicios básicos y educativos, y militarizó La Guaira, tras declararla área de desastre.
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