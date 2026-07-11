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Aumenta a más de 4.300 el número de muertos tras los sismos en Venezuela

Aumenta a más de 4.300 el número de muertos tras los sismos en Venezuela

Sputnik Mundo

El número de personas que perdieron la vida por el doblete sísmico que sacudió a Venezuela el 24 de junio llegó a 4.333, informó el presidente de la Asamblea... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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Mientras tanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, al tiempo que unas 6.462 personas han sido rescatadas. Según los datos actualizados, unas 86.794 familias recibieron ayuda, en tanto que han sido habilitados 94 campamentos provisionales. Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon duramente varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con una diferencia de 39 segundos entre uno y otro, en un evento conocido como doblete sísmico.Ante la tragedia sufrida por la nación latinoamericana, la comunidad internacional se solidarizó con Venezuela enviándole equipos de rescate y ayuda humanitaria. Luego de más de dos semanas tras el movimiento telúrico, las labores de búsqueda continúan en curso.

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