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Sheinbaum no descarta conversar con Trump sobre caso de 'El Mayo' Zambada

Sheinbaum no descarta conversar con Trump sobre caso de 'El Mayo' Zambada

Sputnik Mundo

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum habló sobre la posibilidad de sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump para abordar... 10.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-10T22:39+0000

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"En todo caso, lo podemos hablar con el presidente de Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer", comentó en rueda de prensa.La Fiscalía mexicana investiga si el FBI intervino en la captura o el traslado del exlíder del cártel de Sinaloa. En caso de que sí lo haya hecho, habría "una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense [el exembajador Ken Salazar]", detalló la Fiscalía.

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