Sheinbaum no descarta conversar con Trump sobre caso de 'El Mayo' Zambada
22:39 GMT 10.07.2026 (actualizado: 22:40 GMT 10.07.2026)
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
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La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum habló sobre la posibilidad de sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump para abordar el caso del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada, cuyo traslado a EEUU en julio de 2024 aún no ha sido aclarado por las autoridades de ese país.
"En todo caso, lo podemos hablar con el presidente de Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer", comentó en rueda de prensa.
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La Fiscalía mexicana investiga si el FBI intervino en la captura o el traslado del exlíder del cártel de Sinaloa.
En caso de que sí lo haya hecho, habría "una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense [el exembajador Ken Salazar]", detalló la Fiscalía.
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