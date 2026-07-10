Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260710/sheinbaum-no-descarta-conversar-con-trump-sobre-caso-de-el-mayo-zambada-1174246814.html
Sheinbaum no descarta conversar con Trump sobre caso de 'El Mayo' Zambada
Sheinbaum no descarta conversar con Trump sobre caso de 'El Mayo' Zambada
Sputnik Mundo
La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum habló sobre la posibilidad de sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump para abordar... 10.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-10T22:39+0000
2026-07-10T22:40+0000
internacional
donald trump
claudia sheinbaum
ken salazar
eeuu
buró federal de investigaciones (fbi)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/03/1173316487_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ebfa27ae7d511c53f0058528de94c71f.jpg
"En todo caso, lo podemos hablar con el presidente de Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer", comentó en rueda de prensa.La Fiscalía mexicana investiga si el FBI intervino en la captura o el traslado del exlíder del cártel de Sinaloa. En caso de que sí lo haya hecho, habría "una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense [el exembajador Ken Salazar]", detalló la Fiscalía.
https://noticiaslatam.lat/20260707/ismael-mayo-zambada-acepta-cadena-perpetua-en-eeuu-pero-pone-condiciones-medios-1174196453.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/03/1173316487_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_217753690785562d2e4adde72e952934.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, claudia sheinbaum, ken salazar, eeuu, buró federal de investigaciones (fbi)
donald trump, claudia sheinbaum, ken salazar, eeuu, buró federal de investigaciones (fbi)

Sheinbaum no descarta conversar con Trump sobre caso de 'El Mayo' Zambada

22:39 GMT 10.07.2026 (actualizado: 22:40 GMT 10.07.2026)
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Síguenos en
La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum habló sobre la posibilidad de sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump para abordar el caso del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada, cuyo traslado a EEUU en julio de 2024 aún no ha sido aclarado por las autoridades de ese país.
"En todo caso, lo podemos hablar con el presidente de Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer", comentó en rueda de prensa.
La Fiscalía mexicana investiga si el FBI intervino en la captura o el traslado del exlíder del cártel de Sinaloa.
Ismael 'El Mayo' Zambada - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
América Latina
Ismael 'Mayo' Zambada acepta la cadena perpetua en EEUU, pero pone condiciones: medios
7 de julio, 02:30 GMT
En caso de que sí lo haya hecho, habría "una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense [el exembajador Ken Salazar]", detalló la Fiscalía.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала