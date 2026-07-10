Cuba reporta una nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional

La red nacional fue restablecida recién el pasado 8 de julio tras el colapso de dos días antes, pero persistía la baja capacidad de generación y los apagones se extendían más de 20 horas.Los cortes eléctricos han afectado servicios básicos como el abastecimiento de agua y varias zonas de la capital cubana no reciben ese servicio hace más de una semana.Esta es la cuarta desconexión en 2026 y la segunda en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
Los cortes eléctricos han afectado servicios básicos como el abastecimiento de agua y varias zonas de la capital cubana no reciben ese servicio hace más de una semana.
Esta es la cuarta desconexión en 2026 y la segunda en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
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