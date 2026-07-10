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Cuba reporta una nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional
Cuba reporta una nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional
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El Ministerio de Energías y Minas de Cuba informó a través de redes sociales sobre la desconexión; además, señaló que se activaron los protocolos para comenzar... 10.07.2026, Sputnik Mundo
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La red nacional fue restablecida recién el pasado 8 de julio tras el colapso de dos días antes, pero persistía la baja capacidad de generación y los apagones se extendían más de 20 horas.Los cortes eléctricos han afectado servicios básicos como el abastecimiento de agua y varias zonas de la capital cubana no reciben ese servicio hace más de una semana.Esta es la cuarta desconexión en 2026 y la segunda en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
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Cuba reporta una nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional

22:22 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Ramon EspinosaActualmente, Cuba sufre un apagón eléctrico.
Actualmente, Cuba sufre un apagón eléctrico. - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
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El Ministerio de Energías y Minas de Cuba informó a través de redes sociales sobre la desconexión; además, señaló que se activaron los protocolos para comenzar la recuperación del servicio eléctrico.
La red nacional fue restablecida recién el pasado 8 de julio tras el colapso de dos días antes, pero persistía la baja capacidad de generación y los apagones se extendían más de 20 horas.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
América Latina
El bloqueo petrolero de EEUU contra Cuba equivale a un "acto de guerra", denuncia el canciller cubano
7 de julio, 17:46 GMT
Los cortes eléctricos han afectado servicios básicos como el abastecimiento de agua y varias zonas de la capital cubana no reciben ese servicio hace más de una semana.
Esta es la cuarta desconexión en 2026 y la segunda en menos de una semana, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir la venta internacional de combustibles a la isla.
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