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Cuba sufre colapso en su red energética nacional

Cuba sufre colapso en su red energética nacional

Sputnik Mundo

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó un nuevo colapso en su red nacional, la tercera en 2026, en un contexto de crisis energética agravada por las... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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Desde el Ministerio de Energía y Minas reconocieron que Cuba no cuenta con combustible suficiente para mantener en funcionamiento la red de pequeñas estaciones de generación, y que las centrales termoeléctricas están operando solo con crudo nacional, además de enfrentar la obsolescencia de su tecnología. A lo largo de este año, Cuba ha sufrido múltiples colapsos de su red eléctrica nacional, mientras que en todo el territorio los apagones se han prolongado por más de 20 horas diarias.La crisis energética que atraviesa la isla se agudizó luego de la operación militar de EEUU en Venezuela en la que fueron secuestrados el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.Tras el operativo, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.Asimismo, el 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

https://noticiaslatam.lat/20260703/el-estancamiento-del-dialogo-entre-cuba-y-eeuu-no-supone-necesariamente-el-colapso-de-la-isla-dice-1174157005.html

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