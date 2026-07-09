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La FIFA es "un aliado estratégico del bloque occidental", señala experto

La FIFA es "un aliado estratégico del bloque occidental", señala experto

Sputnik Mundo

Históricamente, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha sido un ente politizado que actúa en favor de los intereses de las grandes potencias... 09.07.2026, Sputnik Mundo

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Luego de que la FIFA tomara la polémica decisión de retirarle una tarjeta roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun tras la fortuita intervención de Washington —algo insólito en la historia de las Copas del Mundo—, se ha puesto en duda su papel como organismo rector del fútbol internacional y como entidad política alejada de toda neutralidad. Y es que mientras el órgano presidido por Gianni Infantino promueve el "fair play" y "la paz mundial a través del balón", la realidad es que, a la hora de despachar el poder, la FIFA se mantiene en la mesa de los poderosos de Occidente y del gran capital, señala Herrera, quien también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM).Por ello, dice, "ven como amenaza" a aquellos proyectos de orden más multipolar.Josué Efraín Herrera también destaca que "la FIFA está más politizada que nunca" y no porque nunca lo haya estado, sino porque en esta Copa del Mundo de Fútbol 2026 ha habido una serie de acontecimientos que apuntan con fuerza a una "posible parcialidad del organismo", como el trato que recibió la Selección de Irán en EEUU —donde sus jugadores nunca pudieron pernoctar debido a la negativa de las autoridades y donde parte de su equipo técnico ni siquiera pudo ingresar al país—, la expulsión de territorio estadounidense del árbitro somalí Omar Artan o, más recientemente, la decisión de un comité de la FIFA de retirarle la expulsión al delantero estadounidense Folarin Balogun tras la expresión de descontento del Gobierno de Washington. Sobre Balogun, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ratificó "la independencia" de sus decisiones y negó dejarse influir o recibir injerencias externas. Ante los señalamientos recibidos por el caso del jugador estadounidense, dijo que como tal no ha revocado totalmente la sanción, sino que "está suspendida y a prueba". "El deporte siempre será un activo político"La FIFA fue fundada en 1904 por varios países europeos, pero fue hasta unos 15 años después que la organización fue reconocida globalmente durante la gestión del francés Jules Rimet —el trofeo que recibe el equipo campeón del mundo lleva su nombre—, cuya intención era mejorar la vida de las clases más empobrecidas a través del fútbol, según dijo él mismo en varias ocasiones. No obstante, con el tiempo los Mundiales comenzaron a ser instrumentalizados por diversos regímenes y gobiernos. En Italia 1934, por ejemplo, el torneo se convirtió en una vitrina para que Benito Mussolini exhibiera sus políticas e idearios fascistas. Cuatro años después, en Francia 1938, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, la Selección de Austria fue borrada del certamen luego de que la Alemania de Hitler se anexionara a ese país. De hecho, en esa Copa Mundial, los futbolistas alemanes hicieron saludos nazis hacia las tribunas en todo momento, ante la inacción de la FIFA. En América Latina también hubo episodios de cariz político e ideológico. En 1973, en plena fase clasificatoria al Mundial de Alemania 1974, inspectores de la FIFA visitaron el Estadio Nacional de Santiago días después de que decenas de personas fueran torturadas y asesinadas en ese recinto deportivo —tal y como da cuenta ahora la propia historia oficial chilena— durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los inspectores estaban ahí para determinar que el estadio estaba listo para recibir los partidos del equipo chileno, y ante las evidencias y reclamos de tantas personas, su conclusión fue escueta: "El césped del campo está en perfectas condiciones para jugar". "El problema viene cuando el torneo comienza a ser utilizado de forma excesiva para los intereses nacionales, ya sea de las selecciones que participan o del país que organiza el torneo", apunta Herrera.

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