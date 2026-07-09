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Cumbre del Mercosur: ¿prescindiendo de EEUU?
Cumbre del Mercosur: ¿prescindiendo de EEUU?
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La Cumbre del Mercosur, celebrada en Paraguay, a pesar de que su objetivo fue resolver las discrepancias internas relativas al acuerdo de libre comercio con la... 09.07.2026, Sputnik Mundo
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Cumbre del Mercosur: ¿prescindiendo de EEUU?
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
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La Cumbre del Mercosur, celebrada en Paraguay, a pesar de que su objetivo fue resolver las discrepancias internas relativas al acuerdo de libre comercio con la UE, debido a las declaraciones de los mandatarios participantes, supuso también una serie de esfuerzos mancomunados en miras a lograr una mayor cohesión en la región a través del comercio.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:19
Presentación del programa
04:40
La cumbre regional cuyo objetivo inicial era de tipo comercial
09:43
Diferentes visiones que enriquecen y contribuyen a la región
12:44
Encuentros clave y un gran ausente
17:33
El sorpresivo surgimiento de una figura que podría alzarse como unificador regional
32:01
Crónicas de lo absurdo