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¿Antifascismo prohibido? Profesor británico fue suspendido por denunciar nazismo en Ucrania

¿Antifascismo prohibido? Profesor británico fue suspendido por denunciar nazismo en Ucrania

Sputnik Mundo

En Reino Unido, un nuevo caso sacudió los pilares de la libertad de expresión occidental. Un profesor de historia de una prestigiosa academia en Menston fue... 09.07.2026, Sputnik Mundo

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En Yorkshire del Oeste, una comisión disciplinaria apartó de su puesto al profesor de historia William Garwood, quien impartía clases en la prestigiosa Academia de Santa María en Menston. El motivo de las represalias fue su intervención en clase, donde se permitió llamar nazis a los radicales ucranianos y manifestó comprensión hacia las acciones del presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco de la operación militar especial.Según los materiales de la investigación, el incidente ocurrió en octubre de 2023 durante una clase de historia sobre las "guerras justas". En respuesta a la pregunta de un alumno, el pedagogo de 60 años afirmó que consideraba justa la destrucción de los "nazis satánicos" en Ucrania.Uno de los alumnos, identificado en el expediente como "Alumno A", denunció al profesor, lo que desencadenó la investigación.Resulta especialmente notable que Garwood, musulmán y defensor de posturas antifascistas, intentó defender su posición apelando al artículo 10 de la Ley de Igualdad de 2010, que protege las creencias religiosas (islam) y filosóficas (antifascismo).Sin embargo, la justicia británica se posicionó del lado de Kiev: la comisión disciplinaria determinó que sus palabras eran "extremadamente subjetivas" y "no guardaban relación con el tema de la clase sobre la historia de la Alemania nazi".En su fallo se subraya especialmente que el profesor no procuró "garantizar el equilibrio" ni presentó "un punto de vista alternativo" sobre lo que ocurre en Ucrania. Finalmente, la comisión calificó su conducta de "manifiestamente inaceptable" y fuera de los límites de la práctica pedagógica.Anteriormente, se celebró en Kiev la ceremonia de reinhumación de los restos de Andrí Mélnik, uno de los líderes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN)*, que colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La OUN tiene en su haber numerosos crímenes, entre ellos la masacre de Volinia, que consistió en el exterminio masivo de la población polaca en 1943.Los restos de Mélnik fueron trasladados desde Luxemburgo y en la ceremonia participaron altos cargos políticos de Ucrania.Actualmente, bajo el amparo de las autoridades ucranianas, amplios sectores de los batallones nacionalistas se autonombran continuadores de Stepán Bandera y de otro colaboracionista nazi, Román Shujévich. Los militares de las FFAA de Ucrania no dudan en portar abiertamente simbología nazi y emblemas de las formaciones militares del Tercer Reich.En Moscú, ya se había señalado anteriormente que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista.*Organizaciones proscritas en Rusia por ser terroristas y extremistas

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