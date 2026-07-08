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La Federación Internacional de Voleibol levanta las restricciones a los atletas rusos
La Federación Internacional de Voleibol levanta las restricciones a los atletas rusos
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La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) decidió permitir la participación de las selecciones nacionales rusas en la competición, informa la página web... 08.07.2026, Sputnik Mundo
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Precisa que esta medida refleja el compromiso de la organización con la protección del derecho fundamental de los atletas a acceder al deporte, independientemente de su nacionalidad.Las selecciones nacionales rusas también serán readmitidas en el ranking mundial con la misma cantidad de puntos que tenían al momento de su suspensión, agrega.La organización señaló que los equipos rusos serán readmitidos en la clasificación mundial con la misma cantidad de puntos que tenían al momento de la suspensión. El uso de los símbolos nacionales quedará a discreción de la FIVB y la Confederación Europea de Voleibol (CEV). Este asunto se resolverá en un plazo determinado, en consulta con las asociaciones deportivas internacionales pertinentes, para garantizar la plena participación de los atletas. Asimismo, se implementará un plan especial de control antidopaje a través de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).El voleibol se convirtió en el segundo deporte de equipo en admitir equipos rusos de todas las edades. En abril, World Aquatics autorizó a los jugadores rusos de waterpolo a competir con su bandera e himno. Además, el 7 de juio, el Comité Olímpico Internacional (COI) levantó sus recomendaciones sobre las restricciones para los atletas rusos. Sin embargo, aún no han tomado una decisión sobre la posibilidad de que los deportistas rusos actúen con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos.Los equipos ruso y bielorruso han estado suspendidos de las competiciones de la FIVB desde marzo de 2022. En diciembre de 2025, la organización admitió a los equipos juveniles de Rusia y Bielorrusia en torneos. En marzo, la CEV tomó una decisión similar. En mayo, se concedió acceso completo a los equipos bielorrusos.
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La Federación Internacional de Voleibol levanta las restricciones a los atletas rusos
16:40 GMT 08.07.2026 (actualizado: 16:46 GMT 08.07.2026)
La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) decidió permitir la participación de las selecciones nacionales rusas en la competición, informa la página web de la organización. Sin embargo, aún no fue tomada la decisión sobre el uso de los símbolos nacionales.
"Los atletas y oficiales técnicos rusos de todas las disciplinas podrán regresar a los torneos de la FIVB", reza el comunicado del organismo.
Precisa que esta medida refleja el compromiso de la organización con la protección del derecho fundamental de los atletas a acceder al deporte, independientemente de su nacionalidad.
Las selecciones nacionales rusas también serán readmitidas en el ranking mundial con la misma cantidad de puntos que tenían al momento de su suspensión, agrega.
La organización señaló que los equipos rusos serán readmitidos en la clasificación mundial con la misma cantidad de puntos que tenían al momento de la suspensión. El uso de los símbolos nacionales quedará a discreción de la FIVB y la Confederación Europea de Voleibol (CEV). Este asunto se resolverá en un plazo determinado, en consulta con las asociaciones deportivas internacionales pertinentes, para garantizar la plena participación de los atletas. Asimismo, se implementará un plan especial de control antidopaje a través de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).
El voleibol se convirtió en el segundo deporte de equipo en admitir equipos rusos de todas las edades. En abril, World Aquatics autorizó a los jugadores rusos de waterpolo a competir con su bandera e himno.
Además, el 7 de juio, el Comité Olímpico Internacional (COI) levantó sus recomendaciones sobre las restricciones para los atletas rusos
. Sin embargo, aún no han tomado una decisión sobre la posibilidad de que los deportistas rusos actúen con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos.
Los equipos ruso y bielorruso han estado suspendidos de las competiciones de la FIVB desde marzo de 2022. En diciembre de 2025, la organización admitió a los equipos juveniles de Rusia y Bielorrusia en torneos. En marzo, la CEV tomó una decisión similar. En mayo, se concedió acceso completo a los equipos bielorrusos.
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