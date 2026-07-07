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Le Pen es condenada a 3 años, pero preservando su derecho a participar en las presidenciales
Le Pen es condenada a 3 años, pero preservando su derecho a participar en las presidenciales
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La líder de la bancada parlamentaria del partido francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, volverá a tener el derecho a presentar su candidatura en las... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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La Corte dictaminó que Le Pen queda inhabilitada para concurrir a cargos electivos durante 45 meses, 30 de los cuales son de condena condicional. Así, la política no podrá postularse a la presidencia francesa en un plazo de 15 meses, el que comenzó a computarse desde marzo de 2025.Asimismo, el Tribunal redujo la condena inicial contra Le Pen por la malversación de fondos del Parlamento Europeo a tres años de prisión, dos de ellos de pena condicional y uno que puede cumplirse con brazalete electrónico.El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de París dictó sentencia contra Le Pen y ocho parlamentarios de su bancada sobre el caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo por contratar ficticiamente a asistentes de los diputados del partido Agrupación Nacional en la Eurocámara. Por otro lado, 12 diputados más fueron condenados por "ocultación de información".Según el fallo judicial anterior, la política debería cumplir una condena de cuatro años de cárcel, de los cuales dos serían en condena condicional y los otros dos con tobillera electrónica. Junto con ello, se le imputó una inhabilitación de cinco años para ocupar cualquier cargo público y una multa de 100.000 euros (aproximadamente 114.000 dólares).
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Le Pen es condenada a 3 años, pero preservando su derecho a participar en las presidenciales
15:41 GMT 07.07.2026 (actualizado: 15:57 GMT 07.07.2026)
La líder de la bancada parlamentaria del partido francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, volverá a tener el derecho a presentar su candidatura en las elecciones presidenciales de 2027 en Francia, acorde al fallo adoptado por el Tribunal de Apelación de París. Asimismo, la Justicia francesa ajustó su condena a prisión inicial.
La Corte dictaminó que Le Pen queda inhabilitada para concurrir a cargos electivos durante 45 meses, 30 de los cuales son de condena condicional. Así, la política no podrá postularse a la presidencia francesa en un plazo de 15 meses, el que comenzó a computarse desde marzo de 2025.
Asimismo, el Tribunal redujo la condena inicial contra Le Pen por la malversación de fondos del Parlamento Europeo a tres años de prisión, dos de ellos de pena condicional y uno que puede cumplirse con brazalete electrónico.
El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de París dictó sentencia contra Le Pen
y ocho parlamentarios de su bancada sobre el caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo
por contratar ficticiamente a asistentes de los diputados del partido Agrupación Nacional en la Eurocámara. Por otro lado, 12 diputados más fueron condenados por "ocultación de información".
Según el fallo judicial anterior, la política debería cumplir una condena de cuatro años de cárcel, de los cuales dos serían en condena condicional y los otros dos con tobillera electrónica. Junto con ello, se le imputó una inhabilitación de cinco años para ocupar cualquier cargo público y una multa de 100.000 euros (aproximadamente 114.000 dólares).