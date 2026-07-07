https://noticiaslatam.lat/20260707/la-negativa-de-kiev-a-recoger-los-cuerpos-subraya-una-vez-mas-su-indiferencia-hacia-sus-ciudadanos-1174199508.html

La negativa de Kiev a recoger los cuerpos "subraya una vez más" su indiferencia hacia sus ciudadanos, señala Lavrov

La negativa de Kiev a recoger los cuerpos "subraya una vez más" su indiferencia hacia sus ciudadanos, señala Lavrov

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Ucrania, al negarse a recoger los cadáveres de sus soldados caídos en la ciudad de Konstantínovka, podría declararlos desaparecidos, comentó el ministro de... 07.07.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, subrayó que Volodímir Zelenski está desempeñando un papel trágico que tendrá consecuencias nefastas.A principios de julio, se informó que el Ejército ruso liberó por completo Konstantínovka. Por su parte, el presidente Vladímir Putin calificó este hecho como clave para la liberación de toda la república popular de Donetsk y afirmó que abre el camino hacia Slaviansk y Kramatorsk.Resultados de la cumbre de AlaskaRusia aceptó las propuestas de EEUU en Anchorage; cualquier otra interpretación es inapropiada, aseveró Lavrov.En Alaska, a la parte rusa "le dijeron que Zelenski cumpliría las recomendaciones de EEUU", agregó.El papel de la OTANEl aumento de la producción militar en los Estados miembros de la OTAN busca saturar de armas a Ucrania "hasta el fin", recalcó el canciller.Según el jefe de la diplomacia rusa, el deseo de la OTAN de militarizarse al máximo provocará su fracaso."¿Cómo terminará todo esto? Sin duda, terminará algún día. Si quieren militarizarse al máximo, algún día simplemente acabarán derrotados en su carrera por la superioridad", subrayó.Lavrov señaló además que la Unión Europea ya no puede ocultar la grave situación económica de sus países miembros, en particular, la de Alemania.El titular expresó su convicción de que "por ahora los países de la OTAN aseguran no estar en guerra" con Rusia, pero "se trata de una patraña".Lavrov recalcó que, con la participación directa de las fuerzas militares europeas y estadounidenses, Kiev recibe apoyo en materia de armamento, inteligencia y asistencia satelital, lo que proporciona los datos necesarios para la localización y programación de las armas letales utilizadas contra los ciudadanos y los objetivos civiles rusos.

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