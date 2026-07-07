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La negativa de Kiev a recoger los cuerpos "subraya una vez más" su indiferencia hacia sus ciudadanos, señala Lavrov
La negativa de Kiev a recoger los cuerpos "subraya una vez más" su indiferencia hacia sus ciudadanos, señala Lavrov
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Ucrania, al negarse a recoger los cadáveres de sus soldados caídos en la ciudad de Konstantínovka, podría declararlos desaparecidos, comentó el ministro de... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, subrayó que Volodímir Zelenski está desempeñando un papel trágico que tendrá consecuencias nefastas.A principios de julio, se informó que el Ejército ruso liberó por completo Konstantínovka. Por su parte, el presidente Vladímir Putin calificó este hecho como clave para la liberación de toda la república popular de Donetsk y afirmó que abre el camino hacia Slaviansk y Kramatorsk.Resultados de la cumbre de AlaskaRusia aceptó las propuestas de EEUU en Anchorage; cualquier otra interpretación es inapropiada, aseveró Lavrov.En Alaska, a la parte rusa "le dijeron que Zelenski cumpliría las recomendaciones de EEUU", agregó.El papel de la OTANEl aumento de la producción militar en los Estados miembros de la OTAN busca saturar de armas a Ucrania "hasta el fin", recalcó el canciller.Según el jefe de la diplomacia rusa, el deseo de la OTAN de militarizarse al máximo provocará su fracaso."¿Cómo terminará todo esto? Sin duda, terminará algún día. Si quieren militarizarse al máximo, algún día simplemente acabarán derrotados en su carrera por la superioridad", subrayó.Lavrov señaló además que la Unión Europea ya no puede ocultar la grave situación económica de sus países miembros, en particular, la de Alemania.El titular expresó su convicción de que "por ahora los países de la OTAN aseguran no estar en guerra" con Rusia, pero "se trata de una patraña".Lavrov recalcó que, con la participación directa de las fuerzas militares europeas y estadounidenses, Kiev recibe apoyo en materia de armamento, inteligencia y asistencia satelital, lo que proporciona los datos necesarios para la localización y programación de las armas letales utilizadas contra los ciudadanos y los objetivos civiles rusos.
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La negativa de Kiev a recoger los cuerpos "subraya una vez más" su indiferencia hacia sus ciudadanos, señala Lavrov
Ucrania, al negarse a recoger los cadáveres de sus soldados caídos en la ciudad de Konstantínovka, podría declararlos desaparecidos, comentó el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa.
"Me parece que la mejor respuesta fue la invitación que nuestras FFAA extendieron a la parte ucraniana para que viniera a Konstantínovka a recoger los cuerpos de los soldados ucranianos caídos. Ucrania se negó, lo que subraya una vez más, como muchos ya han señalado, que no le interesan los ucranianos ni vivos ni muertos", señaló el canciller ruso.
En este contexto, subrayó que Volodímir Zelenski está desempeñando un papel trágico que tendrá consecuencias nefastas.
A principios de julio, se informó que el Ejército ruso liberó por completo Konstantínovka. Por su parte, el presidente Vladímir Putin calificó este hecho como clave para la liberación de toda la república popular de Donetsk y afirmó que abre el camino hacia Slaviansk y Kramatorsk.
Resultados de la cumbre de Alaska
Rusia aceptó las propuestas de EEUU en Anchorage; cualquier otra interpretación es inapropiada, aseveró Lavrov.
"[El presidente de Rusia, Vladímir Putin] recordó que el 15 de julio del año pasado, en Anchorage, se nos hicieron propuestas de compromiso. Y, tras pensarlo un poco, las aceptamos", puso de relieve el ministro.
En Alaska, a la parte rusa "le dijeron que Zelenski cumpliría las recomendaciones de EEUU", agregó.
El aumento de la producción militar en los Estados miembros de la OTAN busca saturar de armas a Ucrania "hasta el fin", recalcó el canciller.
"El aumento de la producción militar y la inversión en capacidad industrial probablemente tengan dos razones. La primera es nutrir de armas al régimen de Zelenski hasta el fin, para que, como han señalado muchos representantes de las élites europeas en gobiernos y otras estructuras, Ucrania haga el trabajo de los europeos de agotar a Rusia", afirmó.
Según el jefe de la diplomacia rusa, el deseo de la OTAN de militarizarse al máximo provocará su fracaso.
"¿Cómo terminará todo esto? Sin duda, terminará algún día. Si quieren militarizarse al máximo, algún día simplemente acabarán derrotados en su carrera por la superioridad", subrayó.
Lavrov señaló además que la Unión Europea ya no puede ocultar la grave situación económica de sus países miembros, en particular, la de Alemania.
"Cuando el sector social sufre gravemente, se recortan las prestaciones y la economía civil huye de Europa hacia EEUU, en particular, donde las condiciones son mucho más favorables para los negocios", añadió.
El titular expresó su convicción de que "por ahora los países de la OTAN aseguran no estar en guerra" con Rusia, pero "se trata de una patraña".
Lavrov recalcó que, con la participación directa de las fuerzas militares europeas y estadounidenses, Kiev recibe apoyo en materia de armamento, inteligencia y asistencia satelital, lo que proporciona los datos necesarios para la localización y programación de las armas letales utilizadas contra los ciudadanos y los objetivos civiles rusos.
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