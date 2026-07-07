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El español Unai Simón establece un récord histórico en los Mundiales

El español Unai Simón establece un récord histórico en los Mundiales

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El portero español Unai Simón mantuvo su portería a cero en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 contra Portugal. De esta forma, el... 07.07.2026, Sputnik Mundo

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Anteriormente, Unai Simón, de 29 años, igualó la hazaña del legendario italiano Walter Zenga de mantener su portería a cero en cinco partidos consecutivos de un mismo Mundial. Sin embargo, ahora, el español también superó el récord de Zenga de mayor número de partidos sin encajar goles en un solo torneo, que se situaba en 517 minutos. Tras derrotar a Portugal por 1:0 en los octavos de final del Mundial de 2026, la racha sin goles del portero español alcanzó los 609 minutos. Simón cuenta con 62 partidos internacionales con la selección española, 28 de ellos sin encajar goles. El guardameta ganó la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2023. También obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.La racha de imbatibilidad de España comenzó en el Mundial de 2022 en Catar, en el partido de octavos de final contra Marruecos (0:0, 0:3 en penaltis), y continúa hasta hoy, sumando un total de 10 horas y 9 minutos de juego.España ha mantenido su portería a cero en cinco partidos del Mundial de 2026 y alcanzó los cuartos de final del torneo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

https://noticiaslatam.lat/20260630/quedar-eliminado-del-mundial-sin-haber-perdido-ni-un-solo-partido-una-seleccion-corrio-con-este-1174109028.html

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