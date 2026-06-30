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¿Quedar eliminado del Mundial sin haber perdido ni un solo partido? Una selección corrió con este destino
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En los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, Países Bajos cayó ante Marruecos en la tanda de penaltis, 1:1 (2:3 en penaltis). De esta forma, se convirtió... 30.06.2026, Sputnik Mundo
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En los últimos 12 años, los Países Bajos solo han perdido en tandas de penaltis: en 2014, cayeron ante Argentina en semifinales. En 2022, de nuevo ante Argentina en cuartos de final y ante Marruecos en el Mundial de 2026. Su última derrota en tiempo reglamentario fue en 2006, cuando fueron derrotados 1:0 ante Portugal en octavos de final. La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.
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¿Quedar eliminado del Mundial sin haber perdido ni un solo partido? Una selección corrió con este destino

11:41 GMT 30.06.2026
© REUTERS Daniel BecerrilJustin Kluivert, el futbolista de Países Bajos, reacciona tras fallar durante la tanda de penalti
Justin Kluivert, el futbolista de Países Bajos, reacciona tras fallar durante la tanda de penalti - Sputnik Mundo, 1920, 30.06.2026
© REUTERS Daniel Becerril
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En los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, Países Bajos cayó ante Marruecos en la tanda de penaltis, 1:1 (2:3 en penaltis). De esta forma, se convirtió en la primera selección en la historia de los Mundiales en ser eliminada del torneo tres veces sin perder un solo partido, ni en tiempo reglamentario ni en el tiempo de descuento.
"Pueden pensar lo que quieran, pero concedimos mucho menos contra un equipo más fuerte que Suecia y Túnez [nuestros rivales en la fase de grupos] (...) Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual", expresó el entrenador de la selección, Ronald Koeman, tras la derrota.
En los últimos 12 años, los Países Bajos solo han perdido en tandas de penaltis: en 2014, cayeron ante Argentina en semifinales. En 2022, de nuevo ante Argentina en cuartos de final y ante Marruecos en el Mundial de 2026. Su última derrota en tiempo reglamentario fue en 2006, cuando fueron derrotados 1:0 ante Portugal en octavos de final.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.
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