https://noticiaslatam.lat/20260630/quedar-eliminado-del-mundial-sin-haber-perdido-ni-un-solo-partido-una-seleccion-corrio-con-este-1174109028.html

¿Quedar eliminado del Mundial sin haber perdido ni un solo partido? Una selección corrió con este destino

¿Quedar eliminado del Mundial sin haber perdido ni un solo partido? Una selección corrió con este destino

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En los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, Países Bajos cayó ante Marruecos en la tanda de penaltis, 1:1 (2:3 en penaltis). De esta forma, se convirtió... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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En los últimos 12 años, los Países Bajos solo han perdido en tandas de penaltis: en 2014, cayeron ante Argentina en semifinales. En 2022, de nuevo ante Argentina en cuartos de final y ante Marruecos en el Mundial de 2026. Su última derrota en tiempo reglamentario fue en 2006, cuando fueron derrotados 1:0 ante Portugal en octavos de final. La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

https://noticiaslatam.lat/20260629/los-boletos-para-el-juego-de-la-seleccion-mexicana-contra-ecuador-se-revenden-en-mas-de-100000-1174091759.html

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