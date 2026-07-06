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Gobierno de Keiko Fujimori "nace con una profunda ilegitimidad", acusa excandidato presidencial peruano
Gobierno de Keiko Fujimori "nace con una profunda ilegitimidad", acusa excandidato presidencial peruano
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Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ofreció una conferencia de prensa luego de la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta por parte del... 06.07.2026, Sputnik Mundo
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El excandidato agradeció "a los más de 9 millones de compatriotas [que votaron] con convencimiento democrático para recuperar la democracia, darle justicia a los mártires del sur, derogar las 'leyes procrimen' y lograr la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, con una exigencia ética de reparación frente al golpismo peruano presente en el Parlamento".El político dijo que el Gobierno de Fujimori "nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú", en referencia a que su candidatura aventajó a la de la aspirante conservadora al obtener en territorio nacional el 50,08% de los sufragios, quedando rezagado en el cómputo final por unos 49.000 votos luego de sumarse los de los ciudadanos peruanos en el extranjero.
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Gobierno de Keiko Fujimori "nace con una profunda ilegitimidad", acusa excandidato presidencial peruano

03:41 GMT 06.07.2026
© AP Photo / Martin MejiaRoberto Sánchez, candidato presidencial de Perú
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2026
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Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ofreció una conferencia de prensa luego de la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a favor de Keiko Fujimori, en donde anunció la creación de un "frente patriótico" destinado a articular la oposición frente al próximo Ejecutivo.
El excandidato agradeció "a los más de 9 millones de compatriotas [que votaron] con convencimiento democrático para recuperar la democracia, darle justicia a los mártires del sur, derogar las 'leyes procrimen' y lograr la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, con una exigencia ética de reparación frente al golpismo peruano presente en el Parlamento".
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, recibiendo como regalo una pintura de su padre, Alberto Fujimori, durante un acto político en 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
América Latina
¿Cómo influirá en la presidencia de Keiko Fujimori en Perú la figura de su padre?
4 de julio, 03:42 GMT
El político dijo que el Gobierno de Fujimori "nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú", en referencia a que su candidatura aventajó a la de la aspirante conservadora al obtener en territorio nacional el 50,08% de los sufragios, quedando rezagado en el cómputo final por unos 49.000 votos luego de sumarse los de los ciudadanos peruanos en el extranjero.
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